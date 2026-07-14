Después de más de 30 años desde el debut del manga original, uno de los clásicos más queridos del shojo finalmente recibió la adaptación que miles de seguidores esperaron durante décadas. Red River, también conocido como Anatolia Story, ya está disponible en Crunchyroll, pero su estreno está lejos de generar el entusiasmo que muchos imaginaban.

La obra de Chie Shinohara es considerada una de las historias de fantasía y romance más importantes de los 90. Ganó el 46.º Premio Shogakukan de Manga en la categoría shojo y durante años fue una de las series que los fans más pedían ver en formato anime. Sin embargo, las primeras reacciones apuntan a que la adaptación no estuvo a la altura del legado del manga.

La animación de Red River no logra destacar

Uno de los aspectos más criticados tras el estreno es el apartado visual. Aunque la producción corre a cargo de VAP y fue desarrollada bajo el sello de Tatsunoko Production, un estudio con una larga trayectoria dentro de la industria, el resultado no ha impresionado a los espectadores.

El manga de Chie Shinohara es reconocido por su detallado estilo artístico y por la expresividad de sus personajes. Muchos seguidores esperaban que el anime modernizara esa esencia con una producción de alto nivel. En cambio, varios consideran que la animación luce correcta, pero demasiado discreta para competir con los estándares actuales.

De hecho, el primer vistazo al anime dejó la sensación de que la producción carece del impacto visual necesario para sobresalir entre la enorme oferta de estrenos de la temporada.

Una historia clásica que enfrenta los gustos actuales

Otro punto que divide opiniones es la propia narrativa. Cuando Red River comenzó su publicación entre 1995 y 2002, muchas de sus ideas eran innovadoras dentro del shojo. Sin embargo, varios de esos elementos hoy son considerados recursos bastante utilizados.

La historia sigue a Yuri Suzuki, una joven que, justo después de aprobar su examen de ingreso a la universidad y vivir un momento especial con su novio, es transportada inesperadamente al Imperio Hitita del siglo XIV a. C. Allí descubre que una antigua profecía la identifica como una figura clave para el destino del reino.

A partir de ese momento, Yuri queda atrapada en una intensa lucha por el poder, rodeada de conspiraciones políticas, conflictos militares y romance. Aunque su ambientación histórica sigue siendo uno de sus mayores atractivos, el planteamiento de una protagonista común que llega a otro mundo recuerda a muchas series isekai modernas, lo que hace que parte de su propuesta ya no resulte tan fresca para nuevas generaciones.

¿Todavía vale la pena darle una oportunidad?

A pesar de las críticas, Red River sigue siendo una obra muy respetada dentro del manga shojo. Su mezcla de romance, fantasía e intrigas políticas continúa siendo uno de sus mayores puntos fuertes y podría conquistar a quienes nunca tuvieron la oportunidad de leer el material original.

Sin embargo, quienes esperaban una producción capaz de competir visualmente con los grandes estrenos actuales probablemente saldrán decepcionados. El anime tiene el difícil reto de demostrar en los próximos episodios que puede aprovechar la riqueza de su historia más allá de un debut que dejó sentimientos encontrados.

¿Esperabas desde hace años una adaptación de Red River? ¿Crees que el anime logrará mejorar en los próximos episodios? Cuéntanos en los comentarios.

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