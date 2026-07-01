Los jugadores siguen esperando nuevos detalles sobre The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake para Nintendo Switch 2. Aunque Nintendo ya confirmó el proyecto, todavía guarda silencio sobre varios aspectos importantes, incluyendo su precio oficial. Sin embargo, una conocida tienda podría haberse adelantado al anuncio.

Todo apunta a que falta poco para conocer más información del esperado regreso de uno de los juegos más queridos de la historia. Mientras eso ocurre, una preventa ya llamó la atención de la comunidad.

PlayAsia ya muestra un precio para The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

La tienda especializada PlayAsia ya habilitó las preventas de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Lo interesante es que el listado muestra un precio de $59.99 USD, una cifra que rápidamente generó conversación entre los fans.

Por ahora, Nintendo no ha confirmado cuánto costará el juego. Aun así, el precio mostrado por PlayAsia luce bastante creíble, ya que coincide con el costo de otros lanzamientos importantes de la compañía.

Si el listado resulta correcto, el remake llegaría al mercado por $60 USD, una cifra que muchos esperaban desde que fue presentado para Nintendo Switch 2.

Todavía falta la confirmación oficial de Nintendo

Es importante recordar que el precio visto en PlayAsia todavía debe considerarse una referencia. Las tiendas suelen publicar preventas antes de que las compañías revelen todos los detalles oficiales, por lo que la cifra podría cambiar.

A pesar de ello, resulta poco probable que exista una diferencia importante si Nintendo mantiene su estrategia de precios para este tipo de lanzamientos. Habrá que esperar al anuncio oficial para conocer el costo definitivo y la fecha en que iniciarán las preventas en otras regiones.

Mientras tanto, los seguidores de la franquicia ya pueden hacerse una idea de cuánto deberán invertir para volver a recorrer Hyrule en esta nueva versión del clásico.

¿Crees que $60 USD es un precio justo para The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake? Cuéntanos en los comentarios.

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