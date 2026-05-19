La experiencia digital en el gaming tiene grandes ventajas, pero también conlleva un sinfín de problemas y contratiempos. Sin duda, la ciberseguridad es un tema particularmente importante debido a que nuestros catálogos de juegos e incluso datos bancarios están vinculados con nuestros perfiles online. Es por eso que los reportes recientes sobre una posible brecha de seguridad de PlayStation Network activaron las alarmas.

Esta semana, una figura prominente en el mundo de la comunicación especializada en videojuegos reveló cómo perdió el acceso a su cuenta de PSN. Su caso reveló el modus operandi con el que, supuestamente, los hackers logran burlar los mecanismos de protección para conseguir la información de los jugadores de PS4 y PS5.

Video relacionado: PlayStation está desesperado y quiere quitarte tu dinero...

Detectan posible brecha de seguridad de PSN

Primero, es importante dar contexto para entender el alcance completo de la situación. Esta historia comenzó a finales de 2025, cuando el periodista francés Nicolas Lellouche del sitio Numerama explicó la forma con la que los ciberdelincuentes tuvieron acceso a su perfil de PlayStation Network.

En aquel entonces, el escritor confesó que cometió el error de compartir una captura de pantalla en la que se podía observar un ID de transacción online. Al parecer, los hackers utilizaron esa información y los datos públicos de su cuenta para suplantar su identidad y hacerse con el control del perfil.

Aparentemente, los hackers utilizaron la imagen con la información de la compra en línea para reclamar la cuenta de PSN con el sistema de atención al cliente. Y aunque Nicolas Lellouche contactó con el equipo de soporte técnico de Sony y éste último le informó que el problema ya se solucionó, la realidad es que los infractores aún acceden a su perfil.

Advierten que las cuentas de PSN de los jugadores de PlayStation podrían estar en riesgo

Aunque se podría argumentar que gran parte de la culpa recayó en el periodista por haber compartido información en Internet, lo cierto es que este incidente deja en evidencia lo endeble que es el sistema de seguridad de PlayStation. Vale la pena señalar que el editor de Numerama tenía activado la protección mediante contraseñas y verificación de 2 pasos.

Mientras Sony guarda silencio sobre el tema, una nueva víctima dejó en evidencia la facilidad con la que los infractores pueden hackear las cuentas de PSN de los jugadores.

Cuentas de PlayStation Network podrían ser hackeadas con facilidad

A principios de esta semana, Colin Moriarty, exeditor del medio IGN y miembro fundador del programa Kinda Funny, compartió su caso en un post en redes sociales. En el hilo explica que recibió un mensaje de un usuario que le advertía que los hackers tienen su información y planean hurtar su perfil de PlayStation Network.

Y en efecto, poco después la cuenta del periodista fue víctima de un pirateo, pese a que se cambió la contraseña y se establecieron otras medidas de seguridad poco antes. A diferencia del caso de Nicolas Lellouche, Moriarty explica que jamás compartió ningún identificador de compras online ni capturas de pantalla que pudieran resultar útiles para los hackers.

Noticias Los juegos single-player de PlayStation no saldrán más en PC: Hermen Hulst informó que estos títulos serán exclusivos de consola, según una fuente confiable La estrategia de lanzamientos multiplataforma de Sony sufrirá cambios inmediatos VER

Esto significa que los piratas solamente necesitaron información pública para acceder y robar la cuenta del periodista. Debido a que éste último tiene contactos internos en Sony, pudo recuperar el acceso a su perfil, pero es justo decir que la mayoría de los jugadores no poseen esa ventaja.

“Sería más paciente si fuera mi culpa, si hubiera hecho clic en un enlace malo o algo por el estilo (…) Pero no hice absolutamente nada, y de hecho tenía una cuenta con una contraseña alfanumérica y verificación de 2 pasos. Eso no importó. Les digo que [Sony] tiene una brecha grave de seguridad, y eso les parece irrelevante”, comentó Moriarty.

El influencer mrpyo1 intervino y explicó los pasos que siguen los hackers para acceder a las cuentas de PSN. En primer lugar, los infractores obtienen el PSN ID público y datos de cualquier transacción. Después contactan con el sistema de atención al cliente o emplean la herramienta de recuperación automática para suplantar la identidad del usuario. Finalmente, logran desactivar el mecanismo de 2FA y cambiar el correo asociado para hacerse con el control.

Periodista Colin Moriarty explica que le hackearon y robaron su cuenta de PlayStation

Sony guarda silencio sobre el asunto y aún no confirma que haya alguna brecha de seguridad, por lo que recomendamos tomar estos reportes con calma.

Dicho esto, otros usuarios informaron en redes sociales que también fueron víctimas de hackeos y robos de cuentas, por lo que lo mejor será tomar precauciones adicionales para proteger nuestros perfiles de PlayStation Network.

Pero dinos, ¿qué opinas de este caso? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Encontrarás más información sobre PlayStation si visitas esta página.

Video relacionado: Los 5 peores hackeos y filtraciones de los videojuegos

Fuente