En 2020, PlayStation dio una gran sorpresa con el lanzamiento de Horizon Zero Dawn en PC. Fue el primer título de su, entonces, nueva estrategia multiplataforma. Pese a la polémica, Sony procuró a los usuarios de consola y no hubo estreno simultáneo en día 1. Podían pasar años para que algunos juegos de PlayStation Studios llegaran a Steam o Epic Games Store.

Los resultados fueron contrastantes, pero nada extraordinarios. Esto llevó a un replanteamiento de la situación y hace unos momentos se reveló un cambio respecto a los estrenos de la marca, en particular sus títulos single-player.

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PlayStation dice no a PC: sus juegos single-player serán exclusivos de consola otra vez y no llegarán a computadora

De acuerdo con un reporte de Jason Schreier, periodista de Bloomberg, se vienen cambios importantes para la estrategia de lanzamientos de PlayStation Studios.

Fuentes internas aseguran que en una reunión reciente con Hermen Hulst, director general de PlayStation y encargado del contenido de la marca, se hizo oficial que los juegos single-player no saldrán más en PC. Esto significa que lanzamientos de franquicias como The Last of Us, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Wolverine, Ghost of Tsushima, y más no llegarán a Steam y Epic Games Store.

La situación será diferente para otro tipo de juegos. Títulos multijugador en línea y juegos como servicio sí tendrán una versión para las tiendas digitales de PC. Lo mismo sucederá con aquellos juegos desarrollados por terceros, pero publicados por SIE, siempre y cuando existan las condiciones contractuales. En este caso, se consideran títulos como Marathon de Bungie y Marvel Tokon: Fighting Souls de Arc System Works, que se mantendrán en PC.

Sin embargo, la situación no será la misma para juegos recientes como Saros y Ghost of Yotei. El reporte señala que la decisión está tomada y estos juegos no llegarán a PC. Estas entregas se mantendrán como exclusivas de PS5. Por otra parte, las fuentes señalan que lo mismo sucederá con Marvel’s Wolverine. Esto reafirma los reportes previos que señalan la exclusividad que tendrá el juego de Insomniac en PS5.

Otro de los proyectos más esperados es Intergalactic: The Heretic Prophet de Naughty Dog y tras este cambio es un hecho que no tendrá versión de computadora.

¿Cuáles fueron los lanzamientos de la marca japonesa en PC?

Como mencionamos, la estrategia de PlayStation Studios en PC inició en 2020 con el debut del primer Horizon, franquicia de Guerrilla Games. De hecho, el estudio unió fuerzas con Nixxes Software para apoyar en los ports para computadora.

Desde ese entonces y hasta la fecha, PlayStation Studios lanzó 16 juegos single-player en PC con resultados diversos:

Horizon Zero Dawn Complete Edition (2020)

Days Gone (2021)

God of War (2022)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (2022)

Marvel’s Spider-Man Remastered (2022)

Sackboy: A Big Adventure (2022)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (2022)

Returnal (2023)

The Last of Us: Part I (2023)

Ratchet & Clank: Rift Apart (2023)

Horizon Forbidden West Complete Edition (2024)

Ghost of Tsushima Director’s Cut (2024)

God of War Ragnarök (2024)

LEGO Horizon Adventures (2024)

Marvel’s Spider-Man 2 (2025)

The Last of Us: Part II Remastered (2025)

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