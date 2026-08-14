Los Santos es zona de guerra. Eso no es novedad, pero esta vez se trata de un duelo comercial entre las 2 marcas más queridas en la escena de GTA Online.

Sí, nos referimos a Sprunk y eCola, las cuales acompañan virtualmente las aventuras, locuras y retos de los jugadores desde hace muchos años.

Es momento de elegir un bando, pero la buena noticia es que hay contenido gratis y grandes bonificaciones.

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Escoge: ¿Sprunk o eCola?

GTA Online enfrenta de nueva cuenta 2 de sus marcas más reconocidas con el evento Guerra de marcas, una celebración que estará disponible durante las próximas 2 semanas y que ofrecerá recompensas gratuitas, bonificaciones de GTA$ y RP, descuentos y diferentes actividades para los jugadores.

Durante el evento, los usuarios podrán demostrar su lealtad a Sprunk o eCola al conseguir sus respectivos conjuntos gratuitos. También será posible obtener un Declasse Hotring Sabre, una pintura especial Sprunk x eCola y placas inspiradas en ambas marcas simplemente por participar en las actividades.

Además, quienes vinculen su cuenta de Twitch con una cuenta de Rockstar podrán obtener recompensas adicionales al ver transmisiones de creadores que formen parte de los equipos de Sprunk o eCola. Esta promoción estará disponible hasta el 26 de agosto y permitirá conseguir hasta GTA$ 2,000,000, además de un conjunto deportivo gratuito de una de las 2 marcas.

Declare your allegiance in the GTA Online Brand Wars Event.



Pick a side for two weeks of head-to-head competition in Races, Freemode Events, and more: https://t.co/pYZche6RSu pic.twitter.com/9UnbKEwbzu — Rockstar Games (@RockstarGames) August 13, 2026

Conoce todas las recompensas y bonificaciones

Declasse Hotring Sabre gratis , pintura Sprunk x eCola y placas de Sprunk y eCola solo por jugar, hasta el 26 de agosto

Conjunto deportivo de Sprunk o eCola y hasta GTA$ 2,000,000 por ver a streamers participantes en Twitch con las cuentas vinculadas, hasta el 26 de agosto

Conjuntos de Sprunk y eCola gratis en las tiendas de ropa, hasta el 26 de agosto

5x GTA$ y RP en trabajos de VIP, del 21 al 23 de agosto

4x GTA$ y RP en carreras del Circuito de Hotring, además de desafíos y eventos del modo Libre, hasta el 26 de agosto

3x GTA$ y RP en trabajos ocasionales como Ruta de reparto, trabajos de bombero, trabajos del montacargas, Protección y entregas para QuickiePharm, así como en la Serie de la comunidad, hasta el 26 de agosto

Conjunto de pants Furia Impotente y GTA$ 250,000 por completar 3 guerras comerciales, hasta el 19 de agosto

Conjunto deportivo Princess Racing y GTA$ 250,000 por ganar 3 carreras, del 20 al 26 de agosto

Estos son los descuentos y contenido adicional que te esperan en GTA Online

Los jugadores también encontrarán diferentes descuentos durante el evento. Hasta el 19 de agosto, el autolavado Hands On tendrá 40% de descuento, mientras que del 20 al 26 de agosto las oficinas de fianzas, junto con sus mejoras y modificaciones, tendrán una rebaja de 40%.

En cuanto a vehículos, hasta el 19 de agosto habrá 40% de descuento en el Bravado Hotring Hellfire y el Karin Hotring Everon. Otros modelos tendrán un 30% de descuento, entre ellos el Överflöd Autarch, Pegassi Osiris, Nagasaki Dinghy armada, Mammoth Patriot militar, Obey Tailgater S, Progen GP1, Vapid Clique Wagon, Benefactor Stirling GT y Shitzu Keitora.

La camioneta de armamento también ofrecerá promociones. Hasta el 19 de agosto será posible conseguir gratis la Vengadora infernal y obtener el rifle de combate con 50% de descuento. Entre el 20 y el 26 de agosto, los miembros de GTA+ podrán conseguir gratis el cuchillo, además de disfrutar 40% de descuento en la Vengadora infernal y la Railgun.

Por último, los suscriptores de GTA+ podrán reclamar gratis una Gallivanter Warden, además de pinturas camaleón, prendas de Princess Robot Bubblegum y otras recompensas especiales.

ENTÉRATE: GTA VI costará $80 USD, pero algunos jugadores pueden conseguirlo con un atractivo descuento en PS5 y XBOX Series X|S si cumplen un sencillo requisito

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