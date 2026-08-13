Marvel Tokon: Fighting Souls generó mucho entusiasmo y al instante se colocó en la lista de los títulos más esperados de 2026. El juego de lucha debutó oficialmente a principios de este mes, pero es justo decir que el lanzamiento estuvo lejos de ser ideal. Parece que todas esas controversias afectaron significativamente su rendimiento comercial.

Un nuevo reporte revela que el más reciente proyecto colaborativo entre Arc System Works y PlayStation tuvo un debut potente y se las arregló para vender miles de copias en sus primeros días en el mercado. Aunque son datos alentadores, muchos ponen en duda el éxito de esta nueva producción AAA.

Video relacionado: La caída de Marvel vs. Capcom y el inicio de una nueva generación de juegos de peleas

Marvel Tokon supera las 485,000 copias vendidas en PS5 y PC, según informe

El videojuego competitivo se lanzó oficialmente el pasado 6 de agosto de 2026, y en aquel entonces consiguió un récord nada despreciable de más de 24,000 usuarios concurrentes en Steam. Al momento de escribir estas líneas, Sony guarda silencio y todavía no revela datos oficiales de unidades vendidas.

Sin embargo, un nuevo reporte del analista Rhys Elliott de Alinea Analytics nos permite imaginar cómo le fue a Marvel Tokon: Fighting Souls en su primera semana en tiendas.

De acuerdo con el reporte, el título de Arc System Works habría vendido 485,000 unidades hasta el 12 de agosto, lo que se traduciría en ingresos de aproximadamente $33 millones de dólares. Nada mal al considerar que se trata de un juego perteneciente a un género de nicho.

En lo que se refiere a la distribución de las copias vendidas, el informe revela que 74% corresponden a la versión de PlayStation 5, mientras que sólo 26% son del port de Steam. En caso de que la información sea precisa, es fácil ver por qué Sony dejará de lanzar exclusivos en PC.

Las estimaciones de Alinea Analytics señalan que alrededor de 75% de los jugadores de Marvel Tokon: Fighting Souls residen en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos. Eso explicaría por qué la cuota de mercado de las versiones físicas de PS5 fueron 15.1% inferiores en comparación con otros lanzamientos de PlayStation. Al final, se sabe que EUA es una de las regiones que más se inclinan por el formato físico.

El más reciente videojuego de Arc System Works fue particularmente popular entre los entusiastas de otras propuestas del género. El informe señala que 52% de los compradores en PS5 jugaron Dragon Ball FighterZ, otro título de peleas desarrollado por el mismo estudio y que, curiosamente, también está basado en una IP famosa.

Marvel Tokon: Fighting Souls vendió 485,000 unidades en su primera semana, según reporte

¿Marvel Tokon es un éxito o un fracaso? Es complicado

El reporte señala que los fans de la casa de las ideas contribuyeron a impulsar las ventas del título competitivo, pues 60% de los jugadores de PS5 también probaron Spider-Man: Miles Moles, 57% jugaron Marvel’s Spider-Man 2 y 53% son fanáticos de Marvel Rivals.

Sin embargo, ¿Marvel Tokon: Fighting Souls es un éxito o un fracaso? Es una pregunta difícil de responder, pues Rhys Elliott recuerda que, al final del día, los videojuegos de lucha aún pertenecen a un género de nicho, y sólo propuestas como Super Smash Bros. y Mortal Kombat tienen un alcance masivo.

Eso sí, el jefe de análisis de mercado de Alinea Analytics señala que el pésimo estado del port de PC pudo tener un impacto negativo en el desempeño comercial del videojuego de PlayStation. La versión para computadoras debutó con numerosos errores técnicos, como caídas de frames, lag en las partidas online y un uso excesivo de la CPU.

Arc System Works lanzó un parche que mejoró sustancialmente la situación y corrigió gran parte de los inconvenientes, pero aún hay reportes de fallas. Rhys Elliott señala que “el boca a boca” se vio truncado por esta situación y comenta que Marvel Tokon “podría haber vendido cerca de 1 millón de copias” sin toda la controversia.

Estos datos carecen de confirmación oficial, por lo que deberemos esperar hasta que Sony proporcione más información para saber si el título cumplió con las expectativas comerciales.

Por el momento, vale la pena señalar que el juego de peleas perdió casi la mitad de sus jugadores en Steam durante su primera semana, pero sólo el tiempo dirá si las actualizaciones y las mejoras de rendimiento motivan a los jugadores a regresar a esta experiencia.

Marvel Tokon debutó con muchos problemas técnicos y errores en Steam, lo que afectó tus ventas

Pero dinos, ¿compraste el juego? ¿Planeabas hacerlo pero los reportes de las fallas y los problemas de rendimiento te hicieron cambiar de opinión? Dinos en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Marvel Tokon: Fighting Souls en esta página.

Video relacionado: Rollback Netcode: qué es y cómo salva tus partidas en línea

Fuente