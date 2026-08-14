La dependencia de algunos videojuegos a Internet y la inminente desaparición del formato físico han sido combustible para el movimiento Stop Killing Games, el cual ya llevó sus peticiones ante las autoridades de la Unión Europea.

La lucha se lleva a cabo en las instancias donde corresponde, pero algunos se preguntan si hay posibilidades de éxito pues se enfrentan a los intereses de compañías multimillonarias.

De acuerdo con una experta en el tema, hay una perspectiva positiva que tiene que ver con poner estos cuestionamientos y polémicas en la agenda pública, pero otra es su alcance a nivel legislativo y es ahí donde el panorama se muestra desalentador.

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Stop Killing Games preocupa a las compañías de videojuegos

Durante una entrevista con The Game Business, la doctora Celia Pontin, directora de políticas y asuntos públicos en Flux Digital Policy (agencia consultora de políticas públicas y asuntos gubernamentales especializada en la industria de los videojuegos) habló sobre el movimiento Stop Killing Games.

De inicio, la experta señaló que el movimiento es tomado en serio por las autoridades de Europa, pero también genera preocupación en las compañías de videojuegos. Aunque no se perfila para cambiar de forma radical la situación actual, sí ha puesto un tema incómodo sobre la mesa:

“La industria lo está abordando de forma seria e intensa. La campaña Stop Killing Games ha sido muy vocal en varias jurisdicciones, no es que esto sea solo un tema estadounidense y no se oiga hablar de ello en el Reino Unido, o que sea solo de la Unión Europea, se comparte en todas partes. Es difícil escapar, y no es algo de lo que realmente puedas alejarte. También está ganando impulso en la conciencia pública general, porque refleja el avance hacia una cultura exclusivamente digital, y eso no es solo para los videojuegos”.

Celia Pontin, directora de políticas y asuntos públicos en Flux Digital Policy

La diferencia entre lo que los jugadores quieren y lo que realmente se puede hacer

Posteriormente, la doctora Celia Pontin enfatizó el alcance real que puede tener un movimiento como Stop Killing Games pues es un hecho que la industria del gaming no opera en terreno árido:

“Una de las preocupaciones es que existe una desconexión entre lo que la gente podría estar pidiendo y lo que es posible, no necesariamente solo tecnológicamente, sino también en lo que respecta a cómo funciona la legislación existente, ya sea en protección al consumidor o en derecho de propiedad intelectual, así como en su implementación práctica.

Ya existe un marco para tratar este tipo de cuestiones sobre que los contratos deben entregarse tal y como se establece en los términos de servicio y cosas así, y si lo que se ha proporcionado como contenido o servicio digital, si cumple con tus expectativas y lo prometido. Hay aspectos de esos que ya existen y que en realidad ya proporcionan lo que se pide".

¿Stop Killing Games puede triunfar?

Finalmente, la especialista consideró que el movimiento Stop Killing Games no puede triunfar tal como lo propone, pues se trata de una industria diversa donde confluyen todo tipo de personas físicas, morales, entidades comerciales, y dueños de derechos y licencias. También, así como hay grandes empresas millonarias, hay desarrolladores que operan en solitario:

“Mucho de esto es complicado, especialmente cuando intentas aplicar una solución en una industria realmente diversa. Pero también el tipo de empresas que tienes, desde estudios de 1 o 2 personas, hasta empresas multimillonarias con miles de empleados. Intentar llegar a un punto en el que tengas una solución que funcione en ese sentido, e incluyendo la diversidad de lo que la gente piensa que significa jugar a un juego y poder acceder a él, es una tarea realmente difícil. Tenemos que asegurarnos de que [los estudios pequeños] no se pierdan en la mezcla.

La ley de propiedad intelectual no es sencilla cuando se trata de videojuegos porque, en lugar de ser un único elemento que tenga un tipo de derecho de propiedad intelectual asociado, es este paquete y su complejidad para interconectar diferentes pequeños fragmentos de obras con derechos de autor.

No es solo una cosa. Es el guion, la voz en off y los gráficos, a veces incluso fotograma a fotograma. Es un gran paquete de cosas diferentes que se ensamblan, a diferencia de una película o de un libro. Y eso significa que, si hablas de entregar un juego a los fans, no es una forma muy sencilla de pensarlo. De verdad es algo que añade mucha complicación, porque puede que como empresa no puedas legalmente entregar esas cosas aunque quisieras, porque puede que no sea todo tuyo".

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