La escena Latinoamericana de desarrollo de videojuegos sigue sorprendiendo con nuevas propuestas y una de sus bases importantes tiene que ver con el uso de elementos culturales de distintos países. Toda idea puede ser una propuesta muy prometedora para un juego.

En unos días debutará Mexican Ninja, juego desarrollado por Madbricks, de Bogotá, Colombia, y distribuido por Amber Studio.

Anteriormente te hablamos de su concepto que combina elementos de la cultura mexicana y japonesa para ofrecer un juego de acción y combate inspirado en los clásicos de Arcade, pero con un toque moderno.

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¿Cuándo debuta Mexican Ninja?

Por medio de un comunicado se reveló que el prometedor juego de acción y combate 2.5D, Mexican Ninja, ya tiene fecha de lanzamiento.

Este título debutará el próximo 20 de agosto en PC (Steam), PS4, PS5, XBOX One y XBOX Series X|S. La expectativa es alta pues la demo que se lanzó en la plataforma de Valve recibió en su mayoría buenas reseñas y se consideró con una valoración de “Muy positiva”.

Asimismo, se reveló que esta versión de prueba ya se actualizó con un nuevo nivel, Red District, y una pelea con un jefe nuevo.

Un equipo de talento latinoamericano

Uno de los puntos que llama la atención de Mexican Ninja es el talento que se encarga de su desarrollo, en especial porque une fuerzas de creativos latinoamericanos.

El director creativo de Mexican Ninja es Darío Hoyos, quien trabaja desde Guadalajara, Jalisco, como parte de Madbricks, estudio con sede en Bogotá, Colombia.

A la par, el proyecto cuenta con el apoyo en producción de REDRUM, casa productora de cine y televisión con sede en la Ciudad de México que ha trabajado en proyectos de alto perfil como Bardo de Alejandro González Iñárritu, Get the Gringo, Elysium, 007: Spectre, Sicario, Pedro Páramo y la exitosa serie de Netflix Narcos México.

Es importante mencionar que la IP de Mexican Ninja pertenece al cineasta Carlos Rincones y hay planes para expandir su universo hacia otros medios. Esto significa que se trata de una ambiciosa colaboración entre cine y gaming en Latinoamérica.

¿Cuál es la propuesta de Mexican Ninja?

Mexican Ninja mezcla acción arcade clásica con elementos roguelite, ofreciendo partidas aleatorias donde cambian habilidades, poderes espirituales y armas en cada intento.

La aventura se desarrolla en Nuevo Tokyo, una ciudad caótica donde los cárteles mexicanos y los Yakuza japoneses se fusionaron para formar a los peligrosos Narkuzas, la fuerza criminal que domina este universo.

Dentro de este escenario, los jugadores controlan a un ninja mexicano que deberá abrirse paso entre hordas de enemigos usando ataques rápidos, parrys y habilidades especiales inspiradas en “Jutsus” mexicanos.

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