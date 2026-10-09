El océano todavía guarda muchos secretos y Dave está a punto de descubrir que algunos de ellos se encuentran mucho más lejos de lo que imaginaba. Mintrocket anunció una nueva colaboración que llevará Dave the Diver a un misterioso mundo submarino.

El contenido descargable llegará durante los primeros meses de 2027. Por ahora, sus responsables no han compartido una fecha exacta para su lanzamiento, pero ya adelantaron varios detalles de esta peculiar aventura.

Dave cruzará un portal hacia otro mundo

El nuevo DLC será un crossover con Subnautica 2 y comenzará cuando un visitante proveniente de otro mundo aparezca en el Blue Hole. A partir de ahí, Dave y Bancho tendrán la oportunidad de atravesar un portal que los llevará hasta un lugar completamente desconocido.

Su destino será Proteus, una misteriosa luna cubierta por un océano. Este nuevo escenario estará repleto de criaturas extrañas, recursos valiosos y descubrimientos que pondrán a prueba a los protagonistas.

La descripción oficial promete que los jugadores podrán explorar estas aguas desconocidas mientras descubren qué secretos se esconden debajo de su superficie. Además, Dave y Bancho tendrán la oportunidad de ayudar a nuevos amigos durante su aventura.

Aquí puedes ver el avance de la colaboración:

Criaturas extrañas y encuentros inesperados

Como era de esperarse de una colaboración entre Dave the Diver y Subnautica 2, no todo será una tranquila expedición submarina.

Mintrocket adelanta que el viaje de Dave a este mundo desconocido tendrá varias sorpresas, incluyendo algunos encuentros que probablemente preferiría evitar. El estudio también destaca la presencia de nuevas criaturas y recursos que podrán encontrarse mientras se explora Proteus.

Cabe mencionar que la colaboración luce como una combinación bastante curiosa entre la exploración y humor característicos de Dave the Diver y el ambiente misterioso de la franquicia Subnautica.

Por ahora, el DLC está confirmado para consolas y PC con un lanzamiento previsto para principios de 2027 y seguiremos atentos para informarte sobre la fecha exacta.

¿Te gustaría explorar Proteus junto a Dave y Bancho? ¿Qué opinas de este crossover entre Dave the Diver y Subnautica 2? Cuéntanos en los comentarios.

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