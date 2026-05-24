Uno de los juegos más exitosos en el género de terror es Dead by Daylight. Su propuesta no es tradicional, con una historia original para un solo jugador. Este título apuesta por el multijugador en línea, pero su encanto radica en ejecutar a la perfección los elementos del cine slasher.

El tradicional asesino que persigue y atormenta a los protagonistas se convierte en algo más aterrador con un control en las manos. Por supuesto que este concepto se presta para que los máximos exponentes del género hagan su aparición.

Pues bien, aunque no lo creas, hay uno que no había debutado tras 10 años. Jason Voorhees por fin llegará al juego, pero su anunció sucedió de una forma peculiar.

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Tras 13 horas de stream, se revela a Jason Voorhees como el nuevo asesino de Dead by Daylight

Todavía queda espacio en la industria para las formas alternativas de hacer un anuncio y vaya que Behaviour Interactive sabe que cuenta con el respaldo de sus fans.

Lo que pasa es que el estudio decidió hacer un stream especial para presentar al nuevo asesino de Dead by Daylight. La transmisión comenzó y solo mostró una cabaña en medio de un bosque.

El tiempo pasó, pero no hablamos de minutos, sino de horas. De vez en cuando, se escucharon sonidos de la naturaleza, mismos que alertaron a los fans, pero nada sucedió.

Tras 13 horas de stream, por fin hubo acción y la perspectiva en primera persona mostró el tradicional machete de Jason Voorhees para después desvelar su identidad completa.

¿Cuándo llega el protagonista de Viernes 13 a Dead by Daylight?

Aunque fueron 13 largas horas y algunos miembros de la comunidad estaban fastidiados, la revelación de Jason Voorhees fue bienvenida por los fans.

El icónico personaje del cine slasher llegará por primera vez al juego de Behaviour Interactive luego de tener su propio título con un concepto similar, pero que no tuvo el mismo éxito.

Friday the 13th: The Game fue desarrollado por Illfonic y debutó en 2017. Sin embargo, sus servidores cerraron en 2024. Este hecho permitió que Dead by Daylight pudiera tener los derechos del personaje.

Dicho esto, debes saber que Jason Voorhees, protagonista de Viernes 13, llegará a Dead by Daylight el próximo 16 de junio en todas las versiones.

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