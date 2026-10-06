El caso de Dead Space es sumamente triste: a pesar de tener en su cinturón algunos de los mejores juegos de terror de los últimos 20 años, la franquicia está actualmente inactiva. ¿Algún día regresará? Sí, aunque quizás no como los fanáticos más fieles de Isaac Clark esperaban.

A principios de esta semana, Electronic Arts dio a conocer que pronto habrá nuevo contenido de la serie de horror espacial. Si bien eso suena muy emocionante, en realidad todo formará parte de una colaboración especial con uno de los títulos más populares de la compañía: Battlefield 6.

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Battlefield 6 recibirá contenido inspirado en Dead Space en su Temporada 5

Los fanáticos mantienen la esperanza y cruzan los dedos para que EA decida crear una entrega totalmente original u otro remake. Mientras tanto, los jugadores deberán conformarse con un crossover con el shooter de 2025.

Este martes, Electronic Arts compartió un nuevo adelanto de la quinta temporada de Battlefield 6, que dará inicio el 13 de octubre. La siguiente tanda de contenido incluirá múltiples novedades que prometen brindar frescura al modo multijugador y al Battle Royale gratuito. Y sí, al final del adelanto hay una sorpresa para los fans de Dead Space.

La próxima actualización es muy importante, pues dará inicio al Año 2 del FPS. La Temporada 5 presentará 6 nuevas armas, 2 vehículos inéditos y una nueva variante del battle Royale conocida como Rapid Royale. Los jugadores también podrán recorrer una recreación bastante fiel de Las Vegas Strip y el Área 51.

Sin duda, la escena más emocionante del adelanto fue la última. En los momentos finales, podemos observar 2 soldados que utilizan una armadura inspirada en la de Isaac Clarke y a un marcador que se cierne detrás de ellos. Es una confirmación bastante clara de que habrá un evento inspirado en Dead Space.

EA y Battlefield Studios mantuvieron en secreto los detalles sobre el crossover con la franquicia de terror, pero se espera que la colaboración se ponga en marcha durante Halloween con un modo especial de tiempo limitado.

Una filtración anterior señaló que el evento temático de Dead Space llevará a los jugadores de Battlefield 6 al Área 51 en partidas PvE al estilo Rush. Al parecer, los miembros de ambos equipos deberán cooperar para luchar contra oleadas de enemigos que intentan destruir un santuario. Parece que también debutará un arma exclusiva.

Dataminers indagaron en los archivos del juego, y ya encontraron 2 atuendos inspirados en la armadura de Isaac Clarke y 3 skins para armas. Esta sería la segunda vez que la franquicia bélica cruza caminos con Dead Space, pues Battlefield 2042 también tuvo un crossover con la saga de terror.

Battlefield 6 tendrá un crossover con Dead Space en su Temporada 5

¿Dead Space regresará con otro remake o una secuela?

Si bien los fanáticos están decepcionados con que el regreso de Dead Space sea en forma de crossover, algunos jugadores se muestran optimistas y esperan que esta colaboración pavimente el camino para una secuela u otro remake; sin embargo, ¿la franquicia tiene posibilidades de volver? El panorama luce oscuro.

Tras años de inactividad, la saga de horror regresó en 2023 con un aclamado remake de su título original. Si bien este relanzamiento recibió elogios de tanto periodistas como fanáticos, reportes señalan que sus ventas estuvieron por debajo de las expectativas de Electronic Arts, aunque la compañía negó dichos informes poco después.

Sea como sea, parece que la serie permanecerá en el congelador por mucho tiempo más. EA Motive, responsable de la nueva versión del juego de 2008, se unió al equipo de desarrollo de Battlefield a principios de 2024.

Chuck Beaver, antiguo guionista y productor de la franquicia de EA, comentó que le encantaría que hubiera un Dead Space 4; sin embargo, reconoció que luce poco probable que la compañía decida dar luz verde al proyecto porque los videojuegos de terror suelen vender menos en comparación con experiencias de otros géneros.

Parece que se cancelaron todos los planes para Dead Space

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