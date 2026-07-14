A nivel emocional, una de las desventajas de ser fan de los videojuegos es que varias generaciones vimos a muchos de sus creativos llegar, crecer y ahora retirarse. En años recientes, y tras décadas de entretenimiento, se vuelve común escuchar del retiro de grandes desarrolladores.

Esta vez toca el turno de Glen Schofield, creador de Dead Space, quien puso fin a una carrera de 35 años en la industria de los videojuegos.

El creativo compartió un emotivo mensaje de despedida donde asegura que, pese a todo, se trata de una industria increíble.

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Glen Schofield, creador de Dead Space, anuncia su retiro tras 35 años de carrera

Por medio de una publicación en la red laboral LinkedIn, el desarrollador de videojuegos Glen Schofield anunció su retiro tras 35 años en la industria.

La publicación incluye un video del creativo en el que agradece a su familia, amigos y a quienes fueron sus compañeros de trabajo por más de 3 décadas.

El mensaje de despedida cierra con un reconocimiento de que la industria no pasa por su mejor momento, pero no por eso deja de ser increíble. Al respecto, Glen Schofield se dijo afortunado de haber presenciado una de las más grandes explosiones de entretenimiento en la historia:

"Esta es una industria increíble, con tanta gente talentosa. Sé que los tiempos son difíciles ahora, pero el futuro por delante es realmente, realmente prometedor.

Le deseo a toda la próxima generación de creadores de videojuegos mucha suerte. Exploren, experimenten, disfruten y no olviden que lo más importante es la idea“.

Glen Schofield dice adiós tras 35 años de carrera

Glen Schofield: de trabajar en un juego de Barbie a crear Dead Space

Tal como lo señala en su mensaje de despedida, Glen Schofield tuvo “asiento de primera fila” para ver el crecimiento de la industria de los videojuegos.

Su trabajo en la industria comenzó en 1991 como artista y líder de arte de Barbie: Game Girl para Game Boy. En años posteriores trabajó como artista para juegos de series animadas como Los Simpson, Ren & Stimpy, Goofy y más.

Como miembro de Eidos Interactive destacó en 1997 como director del plataformero Gex 3D: Enter the Gecko y en 1999 con el tercer juego de la saga: Gex 3: Deep Cover Gecko.

En 2003, como parte de Electronic Arts, lanzó The Lord of the Rings: The Return of the King y su llegada a la cima sucedió en 2008 con Dead Space, considerado uno de los mejores videojuegos de terror de la historia.

Tras unirse a Activision, fue codirector de Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare y Call of Duty: WWII.

Aunque pasó años insistiendo a EA para que realizaran Dead Space 4, la compañía nunca aceptó el proyecto. En 2022 se jugó su última carta con un sucesor espiritual llamado The Callisto Protocol que tuvo un lanzamiento desastroso y dividió opiniones. Ese fue el último trabajo de Glen Schofield.

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