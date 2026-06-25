Los seguidores de Demon Slayer tendrán un nuevo motivo para regresar al universo creado por Koyoharu Gotouge. Mientras la franquicia sigue expandiéndose con nuevas películas y proyectos, una de sus adaptaciones más exitosas en videojuegos ya tiene planes para llegar a más jugadores.

La revista Weekly Jump reveló una nueva edición de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, que aprovechará el hardware de Nintendo Switch 2. Además de incluir el juego completo, esta versión contará con contenido adicional para quienes quieran continuar la historia de los cazadores de demonios.

Nintendo Switch 2 recibirá una edición especial del juego

La editora Aniplex y el estudio CyberConnect2 anunciaron oficialmente Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition. El lanzamiento está programado para el 29 de octubre en Japón.

La edición física incluirá el contenido llamado “Infinity Castle – Part 1 Character Pass”, que añadirá personajes relacionados con uno de los arcos más importantes de la serie.

Las compañías también confirmaron que habrá un Upgrade Pack para quienes ya tengan otra versión del juego. Sin embargo, todavía no compartieron detalles sobre su precio ni sobre las características específicas que ofrecerá.

¿Qué es Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2?

Esta entrega es la secuela del juego de peleas y acción desarrollado por CyberConnect2, estudio conocido por su trabajo en varias adaptaciones de anime. El juego permite revivir momentos importantes de la historia de Tanjiro Kamado mientras los jugadores controlan a distintos personajes de la serie.

El título debutó originalmente en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. En Japón se lanzó el 1 de agosto de 2025, mientras que los mercados occidentales lo recibieron el 5 de agosto del mismo año.

Por ahora no se ha anunciado una fecha para esta edición de Nintendo Switch 2 fuera de Japón. Sin embargo, considerando que el juego original llegó a Occidente pocos días después de su estreno japonés, existe la posibilidad de que ocurra algo similar con esta nueva versión.

¿Piensas jugar Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 en Nintendo Switch 2? ¿Qué personajes te gustaría ver en el pase de contenido de Infinity Castle? Cuéntanos en los comentarios.

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