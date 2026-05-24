La escena del anime sigue creciendo y cada año los fans tienen un montón de producciones nuevas que disfrutar. Desde luego, cada uno tiene su propia opinión, por lo que eventos como los Crunchyroll Anime Awards son perfectas oportunidades para premiar lo mejor que vieron en el año y en esta ocasión millones favorecieron a My Hero Academia.

Como es costumbre, la compañía referente de anime llevó a cabo una edición más de los Crunchyroll Anime Awards en Tokio, Japón. Para la 10.ª edición, había grandes contendientes, entre los cuales incluso había grandes producciones que llegaron a los cines de todo el mundo.

¿Qué animes fueron los que más ganaron en los Crunchyroll Anime Awards 2026?

Esta ocasión no sólo fue muy especial por ser la 10.ª iteración del evento, sino también porque se rompió récord de votos, ya que fueron más de 73 millones de votos los que contribuyeron a elegir a las mejores producciones de 2025.

Uno de los animes que más llamaron la atención este año fue DAN DA DAN, cuya Temporada 2 fue nominada en 20 ocasiones, mientras que la película de Chainsaw Man fue merecedora de 13.

Sin embargo, ninguna de estas producciones fueron las más galardonadas, sino Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle, que logró llevarse a casa 7 premios.

My Hero Academia se llevó el premio al Mejor anime de 2026 (imagen: Crunchyroll, LEVEL UP)

No obstante, ninguno de esos animes ganó el premio más importante, pues la distinción del Anime del año fue para My Hero Academia, lo que da cuenta que su última temporada fue del agrado de muchos amantes del anime.

Por otro lado, se ofreció el Premio al Impacto Global 2026 al director de anime Tatsuya Nagamine (Dragon Ball Super, One Piece, Saint Seiya Omega), que lamentablemente falleció el año pasado por complicaciones de salud.

A continuación te dejamos con todas las categorías y sus respectivos nominados y ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026.

Anime del Año

The Apothecary Diaries (Temporada 2)

DAN DA DAN (Temporada 2)

Gachiakuta

GANADOR: My Hero Academia (Temporada final)

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Película del Año

100 Meters

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

GANADOR: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage

The Rose of Versailles

Scarlet

Mejor Serie en Curso

DAN DA DAN (Temporada 2)

Kaiju No. 8 (Temporada 2)

My Hero Academia (Temporada final)

GANADOR: One Piece

Solo Leveling (Temporada 2)

SPY x FAMILY (Temporada 3)

Mejor Serie Nueva

Clevatess

The Fragrant Flower Blooms With Dignity

GANADOR: Gachiakuta

SAKAMOTO DAYS

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Mejor Anime Original

Apocalypse Hotel

DIGIMON BEATBREAK

GANADOR: Lazarus

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX

Moonrise

ZENSHU

Mejor Animación

DAN DA DAN (Temporada 2)

Gachiakuta

My Hero Academia (Temporada final)

One Piece

GANADOR: Solo Leveling (Temporada 2)

Takopi’s Original Sin

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Mejor Diseño de Personajes

The Apothecary Diaries (Temporada 2)

DAN DA DAN (Temporada 2)

GANADOR: Gachiakuta

My Dress-Up Darling (Temporada 2)

One Piece

Takopi’s Original Sin

Mejor Director

GANADORES: Akinori Fudesaka y Norihiro Naganuma (The Apothecary Diaries, Temporada 2)

Fuga Yamashiro y Abel Góngora (DAN DA DAN, Temporada 2)

Fumihiko Suganuma (Gachiakuta)

Kenji Nagasaki y Naomi Nakayama (My Hero Academia, Temporada final)

Ryohei Takeshita (The Summer Hikaru Died)

Shinya Iino (Takopi’s Original Sin)

Mejor Arte de Fondo

The Apothecary Diaries (Temporada 2)

CITY THE ANIMATION

DAN DA DAN (Temporada 2)

GANADOR: Gachiakuta

Kowloon Generic Romance

The Summer Hikaru Died

Mejor Anime de Romance

Blue Box

DAN DA DAN (Temporada 2)

GANADOR: The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Honey Lemon Soda

My Dress-Up Darling (Temporada 2)

Ranma1/2 (Temporada 2)

Mejor Anime de Comedia

CITY THE ANIMATION

GANADOR: DAN DA DAN (Temporada 2)

My Dress-Up Darling (Temporada 2)

Ranma1/2 (Temporada 2)

SPY x FAMILY (Temporada 3)

Mejor Anime de Acción

DAN DA DAN (Temporada 2)

Gachiakuta

Kaiju No. 8 (Temporada 2)

My Hero Academia (Temporada final)

One Piece

GANADOR: Solo Leveling (Temporada 2)

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Mejor Anime Isekai

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill (Temporada 2)

Disney Twisted-Wonderland: The Animation — Temporada 1 “Episode of Heartslabyul”

From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!

KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 -BONUS STAGE-

GANADOR: Re:ZERO -Starting Life in Another World- (Temporada 3)

Mejor Anime de Drama

Anne Shirley

GANADOR: The Apothecary Diaries (Temporada 2)

Blue Box

Orb: On the Movements of the Earth

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Mejor Anime de la Vida Diaria

Anne Shirley

Blue Box

CITY THE ANIMATION

The Fragrant Flower Blooms with Dignity

My Dress-Up Darling (Temporada 2)

GANADOR: SPY x FAMILY (Temporada 3)

Mejor Personaje Principal

Izuku Midoriya (My Hero Academia, Temporada final)

GANADOR: Maomao (The Apothecary Diaries, Temporada 2)

Momo (DAN DA DAN, Temporada 2)

Okarun (DAN DA DAN, Temporada 2)

Rudo (Gachiakuta)

Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2)

Mejor Personaje Secundario

Enjin (Gachiakuta)

Jin Enjoji (Jiji) (DAN DA DAN, Temporada 2)

Jinshi (The Apothecary Diaries, Temporada 2)

GANADOR: Katsuki Bakugo (My Hero Academia, Temporada final)

Loulan/Shisui (The Apothecary Diaries, Temporada 2)

Turbo Abuela (DAN DA DAN, Temporada 2)

Personaje “Que Siempre Debemos Proteger”

GANADOR: Anya Forger (SPY x FAMILY, Temporada 3)

Izuku Midoriya (My Hero Academia, Temporada final)

Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)

Maomao (The Apothecary Diaries, Temporada 2)

Suika (Dr. STONE SCIENCE FUTURE)

Takopi (Takopi’s Original Sin)

Mejor Canción de Anime

“In Bloom” de Lilas Ikuta (The Apothecary Diaries, Temporada 2)

GANADOR: “IRIS OUT” de Kenshi Yonezu (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

“JANE DOE” de Kenshi Yonezu and Hikaru Utada (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

“On The Way” de AiNA THE END (DAN DA DAN, Temporada 2)

“ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)” de LiSA (Solo Leveling, Temporada 2)

“Watch Me!” de YOASOBI (WITCH WATCH)

Mejor Banda Sonora

The Apothecary Diaries Temporada 2 (Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama)

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (kensuke ushio)

DAN DA DAN Temporada 2 (kensuke ushio)

GANADOR: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Yuki Kajiura, Go Shiina)

Gachiakuta (Taku Iwasaki)

Solo Leveling Temporada 2 (Hiroyuki Sawano)

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Mejor Opening

“HUGs” de Paledusk (Gachiakuta)

“Mirage” de Creepy Nuts (Call of the Night, Temporada 2)

GANADOR: “On The Way” de AiNA THE END (DAN DA DAN, Temporada 2)

“ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)” de LiSA (Solo Leveling, Temporada 2)

“THE REVO” de PORNOGRAFFITTI (My Hero Academia, Temporada final)

“Watch Me!” de YOASOBI (WITCH WATCH)

Mejor Ending

“Actor” de Lilas Ikuta (SPY x FAMILY, Temporada 3)

“Beautiful Colors” de OneRepublic (Kaiju No. 8, Temporada 2)

“Doukashiteru” de WurtS (DAN DA DAN, Temporada 2)

GANADOR: “I” de BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia, Temporada final)

“Kawaii Kaiwai” de PiKi (My Dress-Up Darling, Temporada 2)

“UN-APEX” de TK from Ling Tosite Sigure (Solo Leveling, Temporada 2)

Mejor Interpretación de Voz (Japonés)

GANADOR: Aoi Yuki como Maomao (The Apothecary Diaries, Temporada 2)

Chiaki Kobayashi como Yoshiki Tsujinaka (The Summer Hikaru Died)

Daiki Yamashita como Izuku Midoriya (My Hero Academia, Temporada final)

Kikunosuke Toya como Denji (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Mayumi Tanaka como Monkey D. Luffy (One Piece)

Reina Ueda como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Mejor Interpretación de Voz (Árabe)

Hamoud Abu Hassoun como Loid Forger (Childhood) (SPY x FAMILY, Temporada 3)

GANADOR: Tariq Obaid como Taro Sakamoto (SAKAMOTO DAYS)

Moataz El—Shazly como Heisuke Mashimo (SAKAMOTO DAYS)

Raafat Bazo como Yuri Briar (SPY x FAMILY, Temporada 3)

Fatima Zakaria como Osaragi (SAKAMOTO DAYS)

Ghada Omar como Yor Forger (SPY x FAMILY, Temporada 3)

Mejor Interpretación de Voz (Portugués de Brasil)

Bruno Sangregório como Levi Ackerman (Attack on Titan: THE LAST ATTACK)

GANADOR: Charles Emmanuel como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Erick Bougleux como Zanka Nijiku (Gachiakuta)

Fabio Lucindo como Katsuki Bakugo (My Hero Academia, Temporada final)

Gigi Patta como Maomao (The Apothecary Diaries, Temporada 2)

Ursula Bezerra como Son Goku (Dragon Ball DAIMA)

Mejor Interpretación de Voz (Castellano)

Adrián Pineda como Rudo (Gachiakuta)

GANADOR: Carles Teruel como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Cristina Peña como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Joel Gómez Jiménez como Okarun (DAN DA DAN, Temporada 2)

Marisa Marciel como Nami (One Piece)

Marta Barbará as Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)

Mejor Interpretación de Voz (Inglés)

Alexis Tipton como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Emi Lo como Maomao (The Apothecary Diaries, Temporada 2)

Justin Briner como Izuku Midoriya (My Hero Academia, Temporada final)

GANADOR: Lucien Dodge como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Morgan Berry como Shiori Fuyumura (SANDA)

Paul Castro Jr. como Hikaru Indou (The Summer Hikaru Died)

Mejor Interpretación de Voz (Francés)

GANADOR: Bastien Bourlé como Izuku Midoriya (My Hero Academia, Temporada final)

Bruno Mullenaerts como Enjin (Gachiakuta)

Catherine Hanotiau como Nico Wakatsuki (WITCH WATCH)

Clara Soares como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Jonathan Gimbord como Hikaru (The Summer Hikaru Died)

Véronique Augereau como Seiko (DAN DA DAN, Temporada 2)

Mejor Interpretación de Voz (Alemán)

Dirk Bublies como Kogoro Mori (Detective Conan: One—eyed Flashback)

GANADOR: Gerrit Schmidt—Foß como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Laurine Betz como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Magdalena Höfner como Kiui Watase (Jellyfish Can’t Swim in the Night)

Markus Feustel como Rudo (Gachiakuta)

Patricia Strasburger como Nico Wakatsuki (WITCH WATCH)

Mejor Interpretación de Voz (Hindi)

GANADOR: Abhishek Sharma como Jinshi (The Apothecary Diaries, Temporada 2)

Akshita Mishra como Koyuki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Heena Malik como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Merlyn James como Anya Forger (SPY x FAMILY, Temporada 3)

Rajesh Shukla como Sung Jinwoo (Solo Leveling, Temporada 2)

Shilpie Pandey como Lufas Maphaahl (A Wild Last Boss Appeared!)

Mejor Interpretación de Voz (Italiano)

Katia Sorrentino como Momo (DAN DA DAN, Temporada 2)

Leonardo Graziano como Naruto Uzumaki (BORUTO: NARUTO THE MOVIE)

Luna Fogu como Maomao (The Apothecary Diaries, Temporada 2)

Martina Tamburello como Kikoru Shinomiya (Kaiju No. 8, Temporada 2)

GANADOR: Mosè Singh como Denji (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Simone Lupinacci como Izuku Midoriya (My Hero Academia, Temporada final)

Mejor Interpretación de Voz (Español Latino)

Desireé González como Maomao (The Apothecary Diaries, Temporada 2)

Dion González como Rudo (Gachiakuta)

Erika Langarica como Marin Kitagawa (My Dress-Up Darling, Temporada 2)

Fernando Moctezuma como Sung Jinwoo (Solo Leveling, Temporada 2)

Jessica Ángeles como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

GANADOR: Jose Antonio Toledano como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

¿Qué te parecieron los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026?, ¿estás de acuerdo con los resultados, ¿formaste parte de la votación? Cuéntanos en los comentarios.

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