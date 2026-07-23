Los juegos de terror independientes siguen apostando por propuestas diferentes que buscan incomodar al jugador de otras formas. Algunos de ellos deciden olvidar a criaturas espantosas, para enforcarse en una narrativa y atmósfera que ponga los pelos de punta.

Ese parece ser el caso de SOMBRAS: negative frames, el nuevo proyecto de Maboroshi Artworks, estudio conocido por Last Time I Saw You, que confirmó que su nueva aventura ya tiene fecha de lanzamiento y llegará a todas las plataformas actuales antes de que termine el año.

La inquietante aventura de fotografía debutará pronto

Entalto Publishing y Maboroshi Artworks anunciaron que SOMBRAS: negative frames estará disponible a partir del 3 de diciembre para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam. Además, se confirmó una edición física exclusiva para la versión de la consola de Sony.

Cabe mencionar que la historia sigue a Shiomi Alterio, una estudiante de fotografía de ascendencia japonesa y española que vive con su padre en un pequeño pueblo de Japón.

Después de dejar atrás su vida en Europa, la joven intenta adaptarse a su nueva realidad, pero una noche termina atrapada en una dimensión oscura formada por versiones distorsionadas de los lugares que conoce. En ese sitio encontrará sombras y misteriosas jóvenes idénticas a ella, por lo que deberá descubrir la forma de regresar a casa.

La cámara será tu mejor herramienta para sobrevivir

Uno de los elementos más llamativos de SOMBRAS: negative frames es su sistema de fotografía, algo que recuerda a sagas como Fatal Frame. No obstante, aquí los jugadores deberán capturar imágenes de escenarios y sucesos extraños, revelar los rollos y mejorar su cámara para avanzar.

Además, la exploración tendrá un papel importante. Durante la aventura será posible recolectar objetos raros, abrir puertas selladas y enfrentarse a manifestaciones que representan los conflictos internos de la protagonista.

Cabe mencionar que el estudio describe la experiencia como una aventura narrativa con elementos de horror ligero, donde los temas de la identidad, la juventud, el arte y las familias disfuncionales ocupan un lugar principal.

¿Te llama la atención un juego de terror donde la cámara sea la herramienta principal? ¿Le darás una oportunidad a SOMBRAS: negative frames cuando llegue a consolas y PC? Cuéntanos en los comentarios.

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