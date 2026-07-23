Dragon Ball: Sparking! ZERO fue un éxito comercial y logró cautivar tanto a fans del anime original como a los entusiastas de los títulos de lucha. Si bien perdió popularidad en los meses posteriores a su debut, en 2026 planea un regreso en forma con una expansión masiva que agregará 33 nuevos personajes y más contenido extra.

El extraoficialmente llamado Budokai Tenkaichi 4 hizo historia al presentar un roster con más de 180 luchadores jugables. Si bien en la lista podemos encontrar transformaciones y variantes de los mismos peleadores, aun así es una hazaña al considerar que cada miembro del reparto tiene su propia selección de movimientos y ataques especiales.

Y aunque resulte difícil de creer, aún hay luchadores icónicos que brillan por su ausencia en la plantilla; es normal, pues la obra de Akira Toriyama es muy vasta y presenta todo tipo de peleadores. Por suerte, la expansión Super Limit-Breaking NEO agregará más de 30 personajes inéditos.

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Estos son todos los personajes incluidos en el DLC Super Limit-Breaking NEO

Dragon Ball: Sparking! ZERO se mantuvo bastante activo en el último par de años, pues le dio la bienvenida a 3 paquetes de contenido descargable enfocados en la película Dragon Ball Super: Super Hero y el anime Dragon Ball Daima. De esta manera, vimos la adición de luchadores como Gohan Bestia, Orange Piccolo y Goku Super Saiyajin 4.

Aunque la plantilla actual ya supera los 200 peleadores, aún hay personajes emblemáticos que no forman parte de la plantilla. Afortunadamente, el DLC Super Limit-Breaking NEO, el más grande hasta la fecha, solucionará este problema al introducir un total de 33 luchadores.

Los primeros adelantos de esta expansión confirmaron la participación de Champa, Devilman, Paikuhan y el Rey Demonio Piccolo. Ahora, Bandai Namco y Spike Chunsoft compartieron un nuevo adelanto en el que revelaron todo el contenido que está en camino a Dragon Ball: Sparking! ZERO.

De esta manera ya sabemos que el paquete Super Limit-Breaking NEO incorporará un total de 33 personajes, entre los cuales encontramos caras conocidas de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT. En esta ocasión, no se agregarán peleadores de Dragon Ball Daima.

Llama la atención que en la lista encontramos un personaje que nunca había aparecido en un videojuego de la franquicia: Mighty Mask, el alter ego que utilizan Goten y Trunks para infiltrarse en el Torneo de Artes Marciales durante la etapa inicial del arco de Majin Buu.

Mighty Mask de Dragon Ball Z será un luchador DLC en Sparking! ZERO

El más reciente adelanto de la expansión Super Limit-Breaking NEO de Dragon Ball Super: Sparking! ZERO se enfocó en la primera era del anime, pues permitió ver a Milk, Piccolo gigante, Ten-Shin-Han joven y Goku en su versión del Torneo de Artes Marciales no.23.

Esta es la lista completa de personajes que llegarán al videojuego de Spike Chunsoft a finales de julio:

Abuelo Gohan Androide #8 Androide #17 (GT) Bardock (Super Saiyajin) Champa Cheelai Chilled Dragon Oscuro de 4 Estrellas Devilman Fasha General Blue Goku joven (versión del Torneo de Artes Marciales no.23) Jaco Kaio-Shin Mighty Mask Milk Nam Paikuhan Piccolo Joven (Dragon Ball) Piccolo Gigante (Dragon Ball) Piccolo Rey Demonio Rey Vegeta Salza Super Androide #17 Tao Pai Pai Ten-Shin-Han (versión del Torneo de Artes Marciales no.23) Tora Trunks (GT) Trunks Super Saiyajin (GT) Uub Vegeta (GT) Vegeta Super Saiyajin (GT) Zangya

La expansión Super Limit-Breaking NEO de Dragon Ball: Sparking! ZERO agregará 33 nuevos personajes

El Super Saiyajin Falso hará su debut en Dragon Ball: Sparking! ZERO

La expansión Super Limit-Breaking NEO hará mucho más que simplemente añadir más personajes a la plantilla seleccionable. De acuerdo con la información oficial, el DLC también agregará 4 nuevos escenarios y un nuevo modo single-player conocido como Limit Breaker Journey.

Otra novedad importante llegará en forma de 20 nuevos objetos de personalización para Dragon Ball: Sparking! ZERO. Esto engloba atuendos extra para algunos miembros del reparto, así como nuevas habilidades para los peleadores actuales. Por ejemplo, Goku y Vegeta podrán replicar el ataque combinado que usaron en la película Dragon Ball Super: Broly.

Quizás lo más interesante es que el más reciente trailer del contenido descargable confirma la aparición del Super Saiyajin Falso, una de las transformaciones más raras y oscuras de toda la franquicia. Goku utilizó por primera y única vez esa técnica en su batalla contra Slug, un malvado namekiano que planeaba robar las Esferas del Dragon.

El Super Saiyajin Falso es una fase no canónica, pues sólo apareció en la película Dragon Ball Z: Goku es un super saiyan de 1991. Lo interesante es que la expansión Super Limit-Breaking NEO lo traerá de regreso, por lo que será la primera vez que aparece en un videojuego oficial de la franquicia.

Eso sí, esa transformación no será un personaje jugable independiente. A juzgar por el último avance, los jugadores podrán utilizarla temporalmente durante una habilidad especial. En la presentación, el productor Jun Furutani confirmó la fecha de estreno y reveló más detalles del contenido gratuito que se lanzará este verano.

El poderoso Super Saiyajin Falso de Goku aparecerá en Dragon Ball: Sparking! ZERO por primera vez en la historia

Pero dinos, ¿qué opinas del roster que llegará al videojuego de lucha? ¿Cuál es el peleador que más llama tu atención? Déjanos leerte en los comentarios.

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