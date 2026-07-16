En una era en que es difícil apostar por la innovación en los videojuegos o no pecar de pretencioso, hay proyectos que van por una dirección tradicional retomando lo mejor que ha dado esta industria.

El ambiente de inicios de siglo XXI era genial y la globalización creó una cultura pop que se nutrió de distintas fuentes.

Imagina un juego que combina los estilos de Tony Hawk’s Pro Skater, Jet Set Radio, una banda sonora brutal y un estilo animado inspirado en Japón. Lo que obtienes con eso en 2026 es Denshattack!, un título que nos recuerda de qué se trata el gaming y que puedes disfrutar hoy.

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Denshattack! debuta en consolas, PC y XBOX Game Pass

Denshattack! ya está disponible oficialmente en PC y consolas. El nuevo juego desarrollado por Undercoders y publicado por Fireshine Games llega con una propuesta poco convencional que combina trenes, skate, acción arcade y una estética inspirada en el anime de principios del 2000, todo por un precio de $19.99 dólares.

Con motivo de su estreno, los jugadores de Steam pueden aprovechar un 10% de descuento por tiempo limitado, mientras que quienes adquieran el juego en consolas durante las próximas 2 semanas recibirán un paquete de aspectos temáticos para trenes, además de un diseño exclusivo dependiendo de la plataforma elegida.

Un juego de trenes, skate y combates en un Japón futurista

En Denshattack!, los jugadores toman el control de un maquinista capaz de realizar maniobras acrobáticas con su tren mientras compite en intensas batallas a lo largo de más de 60 niveles inspirados en distintas regiones de Japón.

La aventura combina carreras, desafíos de habilidad, enfrentamientos contra jefes y un sistema de progresión que permite mejorar el tren para superar rivales cada vez más difíciles. Todo ocurre en un futuro distópico donde las élites viven protegidas bajo enormes cúpulas, mientras que el resto de la población sobrevive en territorios controlados por bandas.

Según David Jaumandreu, director del proyecto, el equipo buscó crear un homenaje a la energía y el estilo de videojuegos y animes que marcaron la década de los 2000, tomando como referencia franquicias como Jet Set Radio, One Piece y JoJo’s Bizarre Adventure.

Una banda sonora con grandes nombres de la industria

Uno de los mayores atractivos de Denshattack! es su apartado musical. El lanzamiento llega acompañado de un nuevo tráiler de jugabilidad con el tema original “THE DO DO DO’s TRAIN-A-GO-GO!”, creado exclusivamente para el juego.

Además, su banda sonora ya está disponible tanto en plataformas de streaming como para compra digital. Entre los compositores invitados destacan nombres muy conocidos dentro de la industria, como:

Tee Lopes ( Sonic Mania y TMNT: Shredder’s Revenge )

Ryo Nagamatsu ( Splatoon y Mario Kart )

Richard Jacques ( Jet Set Radio y Marvel’s Guardians of the Galaxy )

Takenobu Mitsuyoshi (Daytona USA y Sega Rally Championship)

La música fue producida junto al sello especializado Kid Katana, con el objetivo de acompañar el ritmo frenético de cada partida.

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