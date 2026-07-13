Pierre Hintze, director de Halo Studios, está otra vez en la mira por una serie de acusaciones en las que se le señala por hostilidad laboral y mal trato a los empleados.

No es la primera vez que el desarrollador y directivo se encuentra en medio de la polémica por la misma situación.

Sin embargo, esta vez los reportes revelan más detalles y ya fueron corroborados por 2 fuentes confiables de la industria. Esto lleva a pensar si es el indicado para liderar el estudio de Halo, una de las franquicias más importantes de XBOX.

NO TE LO PIERDAS: Los nuevos ports de Call of Duty: Black Ops son muy populares y tendrían más jugadores en PlayStation que CoD: Black Ops 7 en todas las plataformas

Nuevos reportes reafirman acusaciones contra Pierre Hintze, jefe de Halo Studios

Halo como franquicia no puede estar peor. Lleva años sumida en la mediocridad, 343 Industries fue un fracaso y su actualidad no emociona más allá del remake del primer juego que saldrá en los próximos días y que, dicho sea de paso, también llegará a PS5.

En medio de todo este desastre, surgió nueva información sobre las acusaciones que pesan sobre Pierre Hintze, el director general de Halo Studios, otra vez por situaciones laborales.

El entusiasta de Halo, Rebs Gaming, compartió testimonios de trabajadores del estudio que optaron por el anonimato, acusaron al directivo de ser hostil contra los trabajadores.

Uno de ellos describió la siguiente situación:

"Pierre me atacó verbalmente. Es impactante, y hasta hoy no puedo creer, que Recursos Humanos de Microsoft y el departamento legal de Microsoft no me prestaran atención. Pierre literalmente me dijo que me largara del estudio. Fue traumático“.

Dear @asha_shar



My new video report provides all of the information you need to realize that Halo Studios’ leadership must change. This goes beyond bad behavior. Their leader completely mismanaged Halo Campaign Evolved, which is a reason why they canceled a multiplayer project.… — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) July 10, 2026

¿Halo está en manos de un mal líder?

Tras las revelaciones de Rebs Gaming, el periodista Jez Corden de Windows Central consultó a una docena de trabajadores de Halo Studios al respecto.

Algunos de ellos señalaron que es difícil trabajar con Pierre Hintze debido a su carácter, mientras que otros lo acusaron de generar tensiones innecesarias en el equipo de desarrollo. Algunos lo consideraron como alguien apasionado que no actúa con dolo, pero mencionaron que no tiene la capacidad para contenerse y eso juega en su contra como líder de un estudio de videojuegos.

Entre los testimonios, se señala que hay productores y otros directivos que se niegan a hablar con Pierre Hintze si no hay un tercero presente. Asimismo, aseguran que lanza comentarios hostiles y burlones contra otros estudios y proyectos en desarrollo dentro de XBOX.

ENTÉRATE: “Un animador se quedó dormido en el escritorio por agotamiento”, productor de Max Payne 3 revela la explotación laboral durante el desarrollo del juego de Rockstar Games

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2