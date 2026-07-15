Steam se convirtió en un salvavidas para los miles de jugadores que siempre están dispuestos a expandir su colección digital con todo tipo de títulos originales y desconocidos. En esta ocasión, la fanaticada tiene la oportunidad de conseguir completamente gratis un divertido juego multijugador para PC y otras propuestas llamativas.

Esta promoción de tiempo limitado ya está disponible en la tienda de Valve. Los usuarios con una cuenta activa en la plataforma también pueden reclamar sin costo un título narrativo y un paquete descargable para un videojuego de terror psicológico.

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Catch Me! Tiene 100% de descuento y está disponible gratis en Steam

A diferencia de la Epic Games Store, Steam no tiene una iniciativa recurrente que permita a los usuarios ampliar su colección de forma gratuita; sin embargo, muchos estudios y desarrolladores, especialmente en el mercado AA e independiente, deciden regalar sus proyectos para alcanzar una audiencia más amplia.

Ese parece ser el caso de Catch Me!, un llamativo y colorido videojuego multijugador para hasta 4 jugadores que debutó originalmente a inicios de 2023. A juzgar por la baja cantidad de reseñas disponibles en la tienda, es fácil asumir que pasó mayormente desapercibido. Ahora tiene una segunda oportunidad para brillar.

Actualmente, el estudio y editor ByteRockers’ Games celebra una venta especial en la plataforma de Valve. Los usuarios pueden encontrar toda clase de experiencias a precios económicos. La promoción más llamativa le corresponde a un título competitivo, que está disponible gratis por tiempo limitado.

Para ser más específicos, Catch Me! Tiene 100% de descuento en Steam, lo que significa que los jugadores pueden añadirlo a su colección y conservarlo para la posteridad sin gastar un centavo. Las personas interesadas deben actuar con rapidez, pues esta rebaja única sólo permanecerá vigente hasta el 17 de julio de 2026.

Esto significa que los fanáticos tienen menos de 48 horas para añadir este título a su librería personal.

Catch Me! es un plataformero online en el que hasta 4 jugadores compiten en partidas en las que el objetivo principal es llegar a ciertas ubicaciones del mapa sin ser atrapado. Para alcanzar dicha meta, los participantes pueden usar objetos interactivos, cerrar ventanas para bloquear caminos, encontrar rutas de escape o atacar a sus rivales.

Según la descripción oficial de Steam, este juego de ByteRockers’ Games incluye 6 escenarios inspirados en ciudades de todo el mundo, una banda sonora de estilo Funky, objetos interactuables y una gran selección de atuendos para personalizar a los personajes. Este juego indie tiene reseñas muy positivas, así que vale la pena descargarlo gratis en PC.

El juego Catch Me! es el más reciente regalo para los jugadores de PC

Steam regala Escape Line y un DLC para The Mound: Omen of Cthulhu

Catch Me! es una propuesta que está pensada para las personas que disfrutan pasan el rato con sus amigos. Todos aquellos que prefieren las experiencias narrativas con una bella dirección de arte, estarán felices de saber que, por tiempo limitado, podrán conseguir completamente gratis una hermosa novela visual.

Hablamos de Escape Line, un título centrado en la historia que traslada al jugador a un mundo de ciencia ficción y terror. Este proyecto desarrollado y publicado por MoRing debutó el 9 de junio de 2026 bajo el formato free-to-play, lo que significa que está disponible sin costo alguno.

No obstante, el desarrollador responsable de esta propuesta narrativa acaba de anunciar cambios en la estrategia de negocio. Mediante una publicación en Steam, informó a los usuarios que el juego se dejará de ofrecer de forma gratuita y que pasará a tener un precio de $2 USD a partir de agosto.

Esta medida se tomó para lidiar con las críticas negativas malintencionadas y las acusaciones falsas de uso de IA. Quienes adquieran gratis Escape Line en la tienda de Valve antes de la fecha límite, podrán conservarlo en su librería. Además, su creador promete futuras actualizaciones gratuitas.

Vale la pena señalar que la novela visual de MoRing aún estará disponible gratis en Itch.io, así que el cambio de planes sólo afecta a los usuarios de Steam.

Escape Line dejará de estar disponible gratis en Steam a partir de agosto de 2026

Por último, hay otra sorpresa para los fans del terror. Hablamos del paquete descargable “Lost Explorers’ Swords” de The Mound: Omen of Cthulhu, un título cooperativo en el que los jugadores deben sobrevivir en una isla llena de “horrores lovecraftianos”. El DLC permite desbloquear 2 aspectos únicos y una mejora para el arsenal.

Pero dinos, ¿qué opinas de estos regalos de Steam? Déjanos leerte en los comentarios.

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