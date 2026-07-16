Una de las noticias que nos rompió el corazón fue la cancelación del lanzamiento de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 en XBOX Game Pass.

El servicio procura que salgan juegazos y este era uno de los más esperados. Sin embargo, el sitio oficial informó que de último momento no se integraría a la lista de debuts en los próximos días.

¿Qué sucedió? Aunque se especuló con la situación actual del negocio de videojuegos de Microsoft, la razón es otra y tiene que ver con el juego mismo.

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Esta es la razón por la que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 no llegará a XBOX Game Pass

Tras los lamentos por la cancelación de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 en XBOX Game Pass, un representante del servicio reveló la razón de este cambio de último momento.

En un comunicado para Windows Central, se informó que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 no puede llegar a Game Pass en este momento por un problema relacionado con la banda sonora.

Por si no lo sabes, este juego, tanto en su versión original como en el remake, cuentan con varias canciones de rock con licencia. En este caso, no se trata de una colección de temas unificados bajo una sola representación legal. Ahí tienen que ver las bandas, los dueños de los derechos de las canciones, las disqueras, compañías de música, etc.

¿El remake de este juegazo de Activision llegará a Game Pass en algún momento?

Pese a que ya no saldrá en el servicio el próximo 21 de julio, hay una buena noticia para los suscriptores de XBOX Game Pass.

De acuerdo con la información oficial, XBOX trabaja con el tema de las licencias para lograr un acuerdo y que esto permita que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 se integre a la lista de juegos.

La marca prometió informar más adelante sobre la situación y el momento en que el remake estará disponible en el servicio.

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