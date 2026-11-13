Lo que debes saber:

Descubre la ubicación de las 6 Gran Hadas de Hyrule para obtener habilidades especiales y mejoras para Link

Para recibir los poderes de las Gran Hadas, deberás realizar ofrendas de rupias

Algunas Gran Hadas sólo pueden ser encontradas como Link niño o Link adulto

Durante tu aventura por Hyrule en The Legend of Zelda: Ocarina of Time encontrarás lugares secretos que esconden recompensas capaces de facilitar tus enfrentamientos y exploraciones. Entre los más importantes están las fuentes de las Gran Hadas, donde podrás conseguir habilidades especiales y mejoras para Link.

Hay 6 Gran Hadas repartidas por diferentes regiones del mapa y cada una ofrece una recompensa distinta. Un punto importante es que en el remake del juego, estas criaturas tienen una mecánica adicional a lo visto en la versión original y parece que la inflación está intensa en Hyrule, ya que deberás pagar una ofrenda para recibir sus poderes.

Ten en cuenta que dichas ofrendas aumentan con cada nueva hada que visites, independientemente del orden. Los precios son de 25, 50, 100, 200, 300 y 500 rupias, respectivamente. Por eso, conviene llevar suficientes rupias antes de buscar cada fuente.

Además, recuerda que cada vez que encuentres una fuente deberás colocarte sobre el símbolo de la Trifuerza y tocar la Canción de cuna de Zelda con tu ocarina. Ahora sí, te decimos cómo llegar a cada una de las 6 Gran Hadas a continuación.

1. Gran Hada del Sendero de la Montaña de la Muerte

Sube por el Sendero de la Montaña de la Muerte después de conseguir las bombas en el juego y utiliza una de ellas para destruir las rocas que bloquean el camino. Después de pasar el cartel de la cima, esquiva las rocas volcánicas corriendo a toda velocidad y elimina las Skulltulas de la pared para subir sin problema.

Continúa hasta encontrar al búho Kaepora Gaebora. A sus espaldas y en la orilla izquierda de la pantalla verás una gran roca que puedes destruir con una bomba para revelar la entrada a la fuente.

Una vez dentro, la Gran Hada te dará la Barra de Magia, que te ayudará a cargar poderes especiales, y el Fuego de Din, un ataque en el que puedes crear una onda de fuego para acabar con varios enemigos al mismo tiempo.

2. Gran Hada del Castillo de Hyrule

Esta fuente solamente está disponible cuando controlas a Link niño. Entra a los jardines del Castillo de Hyrule y busca las enredaderas a la derecha del camino, cerca de donde estaba Malon, la niña del Rancho Lon Lon, la primera vez que pasaste por ahí. Escálalas, avanza por la muralla y baja por las escaleras.

Continúa hasta encontrar una roca gris también en el lado derecho de la pantalla. Utiliza una bomba para destruirla y entra por el hueco para descubrir la fuente.

En esta ocasión, la Gran Hada te obsequiará el Ataque Circular mejorado.

3. Gran Hada de la Fuente Zora

Después de entregar la carta de la Princesa Ruto al Rey Zora, y esperar como media hora para que el personaje revele el camino, podrás acceder a una nueva zona. Dirígete hacia el lugar donde descansa Lord Jabu-Jabu y avanza hasta la esquina posterior derecha, detrás de la ballena.

Encontrarás una roca gris junto a la pared. Destrúyela con una bomba para abrir el camino hacia la fuente. Ya que despiertes a la Gran Hada, te dará el Viento de Farore, un poder especial que permite transportarte a un lugar marcado dentro de una mazmorra o templo.

4. Gran Hada del Cráter de la Montaña de la Muerte

Para llegar a este lugar necesitas ser Link adulto, tener el Sayo Goron, el Gancho y el Martillo Megatón. Una vez con todos esos objetos, toca el Bolero de Fuego para aparecer en el cráter.

Avanza hasta donde está el puente roto y usa el Gancho para cruzar. Deberás avanzar por el camino de la izquierda hasta encontrar una gran roca plateada. Destrúyela con el Martillo Megatón y quedará despejada la entrada a la cuarta fuente.

En esta ocasión, la Gran Hada te aumentará al doble la Barra de Magia, por lo que podrás utilizar más ataques mágicos sin preocuparte tanto por recargarla.

5. Gran Hada del Coloso del Desierto

Para esta ubicación, necesitarás acceso al desierto mediante el Pase Gerudo o el Réquiem del Espíritu. Una vez en el lugar, cruza el Desierto Encantado hasta llegar a la explanada frente al Templo del Espíritu.

Sigue el muro rocoso hacia la derecha buscando una pared agrietada junto a 2 palmeras. Coloca una bomba para revelar un pasadizo oculto que conduce directamente a la fuente.

La Gran Hada te dará un poder especial más: el Amor de Nayru, que permite crear un escuco temporal contra los ataques enemigos.

6. Gran Hada del Castillo de Ganondorf

La última fuente se encuentra en el exterior del Castillo de Ganondorf y solamente puedes acceder a ella como Link adulto. En lugar de cruzar el puente del arcoíris hacia el edificio, toma el camino de la derecha y busca un enorme monolito oscuro con marcas doradas.

Cabe mencionar que necesitarás los Guantes de Oro, que puedes conseguir dentro del castillo. Utilízalos para levantar dicho monolito y arrojarlo por el precipicio. Así descubrirás la entrada a la última fuente.

La Gran Hada te dará el poder de la Defensa Doble, que te hará más resistente a cualquier ataque que recibas.

Cabe mencionar que conseguir las 6 mejoras te permitirá aprovechar al máximo las habilidades de Link y tendrás ventajas importantes para enfrentar los peligros que esperan en Hyrule, así que no dudes y ve por todas.

¿Ya encontraste las 6 Gran Hadas en el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time? ¿Cuál de sus poderes te parece más útil para superar los desafíos de Hyrule? Cuéntanos en los comentarios.

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