Pokémon Pokopia tiene regalos especiales y puedes conseguirlos por tiempo limitadoPor Dan Villalobos el
El título exclusivo de Nintendo Switch 2 tiene una sorpresa para sus jugadores, quienes podrán conseguir varios objetos decorativos para darle un toque diferente a su aventura
Los regalos y eventos especiales son una buena oportunidad para que los jugadores tengan más opciones de personalización en sus partidas. Esta vez, la celebración tiene un motivo bastante importante para los seguidores de una de las franquicias más populares de los videojuegos, pues se trata de un aniversario que no pasa desapercibido.
La buena noticia es que no necesitas comprar contenido adicional en Pokémon Pokopia para aprovechar esta sorpresa. The Pokémon Company preparó una distribución especial que puedes reclamar directamente desde tu partida mediante la función de Regalos misteriosos. Lo mejor es que incluye varios muebles y artículos para decorar tu espacio.
Pokémon Pokopia regala un paquete de muebles por el 30 aniversario de la saga
Para celebrar el 30 aniversario de Pokémon, Pokémon Pokopia ya ofrece un conjunto especial de objetos que los jugadores pueden conseguir utilizando el código CELEBRATE30TH. El paquete está compuesto por 6 artículos de decoración que permitirán darle un aspecto diferente a los espacios del juego.
Estos son todos los objetos incluidos en la primera distribución:
- 1 cofre antiguo
- 1 cama adorable
- 1 cómoda adorable
- 1 taburete elegante
- 1 tapete de encaje
- 1 juego de té
La distribución estará disponible hasta el 7 de enero de 2027, por lo que tendrás varias semanas para reclamarla. Aun así, lo recomendable es aprovechar la oportunidad cuanto antes para evitar que se te pase la fecha límite.
Habrá otro regalo misterioso en diciembre
Si estos muebles no son suficientes para darle un nuevo aspecto a tu hogar, hay otra buena noticia. The Pokémon Company también confirmó una segunda distribución que comenzará el 10 de diciembre. Este paquete tendrá otros 6 artículos, aunque incluirá 10 unidades de uno de ellos.
La próxima recompensa estará compuesta por los siguientes objetos:
- 1 silla antigua
- 1 cofre antiguo
- 1 mesa antigua
- 1 humidificador
- 1 chimenea de piedra
- 10 vitrales (parte central)
Por ahora, no se ha especificado una fecha de finalización para esta segunda distribución, así que habrá que estar atentos a futuros anuncios para conocer cuánto tiempo estará disponible.
¿Cómo conseguir los regalos en Pokémon Pokopia?
Si todavía no has reclamado el primer conjunto de muebles, hacerlo es bastante sencillo. No necesitas completar alguna misión especial ni cumplir requisitos adicionales: solamente debes tener conexión a Internet y seguir estos pasos:
- Inicia Pokémon Pokopia en tu Nintendo Switch 2
- Dirígete a la PC que se encuentra en tu pueblo y presiona el botón A para interactuar con ella
- Selecciona la opción “Recibir objetos”
- Entra al apartado “Regalos misteriosos”
- Selecciona “Recibir mediante código o contraseña” para conectarte a Internet
- Introduce el siguiente código: CELEBRATE30TH
- Espera a que el regalo llegue a tu partida
¿De qué trata Pokemon Pokopia?
Vale la pena recordar que Pokémon Pokopia es una propuesta bastante diferente a las entregas tradicionales de la franquicia. En esta aventura controlamos a un Ditto que adopta una apariencia humana y tiene la misión de reconstruir un mundo desolado donde los humanos han desaparecido.
Con ayuda de otros Pokémon y del profesor Tangrowth, podemos crear hábitats, cultivar alimentos, fabricar muebles y construir hogares para nuestros nuevos amigos. También podemos aprender movimientos de diferentes criaturas para transformar el entorno, explorar y conseguir nuevos recursos.
Pokémon Pokopia se encuentra disponible de forma exclusiva en Nintendo Switch 2.
¿Ya reclamaste el paquete conmemorativo de Pokémon? ¿Qué te parecen los muebles que llegarán en diciembre? Cuéntanos en los comentarios.
Sigue informado en LEVEL UP.
Comentarios
Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.
Sé el primero en comentar.