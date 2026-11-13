Lo que debes saber:

Los Xbox Free Play Days ofrecen 4 juegos para disfrutar gratis del 12 al 15 de noviembre

Los juego elegidos son Sumerian Six, Hypnospace Outlaw, Sunderfolk y STUFFED

Para disfrutarlos, es necesario contar con una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, Premium o Essential

Xbox vuelve con una nueva edición de los Free Play Days, la promoción que permite disfrutar diferentes juegos sin costo adicional durante un periodo limitado. Esta semana hay opciones para quienes buscan acción, estrategia, experiencias cooperativas y hasta una aventura que recupera la nostalgia de los primeros años de Internet.

Los títulos estarán disponibles desde hoy, jueves 12 de noviembre, hasta el domingo 15 de noviembre. No obstante, hay un requisito importante: en esta ocasión, los 4 juegos incluidos necesitan una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, Premium o Essential para poder disfrutarlos durante el fin de semana.

¿Qué juegos puedes probar con tu suscripción?

La selección de esta semana comienza con Sumerian Six, una aventura de sigilo y estrategia táctica en tiempo real ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí dirigirás a un grupo de científicos convertidos en comandos que deben infiltrarse detrás de las líneas enemigas para combatir a los nazis y descubrir misterios sobrenaturales.

La historia sigue al Escuadrón Enigma, con integrantes que utilizan sus conocimientos y tecnología experimental para detener los planes de un antiguo compañero llamado Hans Kammler. Su objetivo es aprovechar una misteriosa sustancia conocida como Geiststoff, así que tendrás que combinar las habilidades de cada personaje para completar las misiones.

Otra propuesta bastante peculiar es Hypnospace Outlaw, un simulador de Internet inspirado en los años 90. En esta aventura tendrás que explorar diferentes páginas web, encontrar usuarios que incumplan las reglas y mantener tu bandeja de entrada bajo control. También deberás tener cuidado con varios virus y programas publicitarios mientras descargas aplicaciones.

Aventuras cooperativas y pesadillas para combatir

Si buscas algo para jugar acompañado, Sunderfolk ofrece un RPG táctico cooperativo diseñado para disfrutar con amigos. Una de sus características más interesantes es que tu teléfono celular se convierte en un control, una hoja de personaje y una guía durante la aventura. Además, basta con que una persona tenga el juego para reunir a todo el grupo. Eso sí, necesitarás descargar la aplicación móvil gratuita para participar.

Finalmente, STUFFED propone una experiencia de disparos en primera persona que ocurre dentro de los sueños de una niña. Tu misión será proteger la puerta de su habitación mientras enfrentas oleadas interminables de pesadillas. Conforme elimines enemigos conseguirás puntos para desbloquear nuevas zonas del mapa y armas.

Podrás disfrutar esta aventura en solitario o formar un equipo de hasta 4 jugadores en cooperativo online.

¿Ya elegiste cuál de estos 4 juegos vas a probar durante los Free Play Days? ¿Te interesa más combatir pesadillas, explorar el Internet de los 90 o completar misiones con tus amigos? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente