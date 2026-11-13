Lo que debes saber:

Actualmente está disponible una distribución especial que permite conseguir a Xerneas shiny en Pokémon Legends: Z-A mediante un código de regalo misterioso

El Pokémon llega al nivel 100, tiene naturaleza Modesta y conoce los movimientos Geocontrol, Rayo, Fuerza Lunar y Onda Certera

La distribución estará disponible únicamente hasta el 7 de enero de 2027

Yveltal shiny también tendrá una distribución especial a partir del 10 de diciembre de 2026, aunque todavía no se revelan detalles sobre sus características ni el código para conseguirlo

Las distribuciones especiales son una buena oportunidad para conseguir Pokémon que normalmente requieren bastante esfuerzo para encontrar, especialmente cuando se trata de shinys.

Por eso, quienes todavía disfrutan de las aventuras de Ciudad Luminalia tienen un motivo más para regresar a Pokémon Legends: Z-A y revisar las novedades disponibles.

The Pokémon Company continúa celebrando el aniversario de la franquicia con regalos para los entrenadores. En esta ocasión, preparó una distribución que permitirá conseguir una versión especial de uno de los Pokémon legendarios más reconocidos de la sexta generación. Lo mejor es que no necesitas participar en combates ni completar desafíos complicados para obtenerlo.

Consigue a Xerneas shiny gratis en Pokémon Legends: Z-A

La nueva distribución permite conseguir un Xerneas shiny en Pokémon Legends: Z-A mediante un código de regalo misterioso. Este ejemplar está disponible tanto en Nintendo Switch 2 como en Nintendo Switch, por lo que los jugadores de ambas plataformas pueden reclamarlo sin importar qué versión tengan.

El Pokémon llega al nivel 100, cuenta con naturaleza Modesta y conoce los movimientos Geocontrol, Rayo, Fuerza Lunar y Onda Certera. No incluye ningún objeto equipado, así que podrás decidir qué artículo darle dependiendo de cómo quieras utilizarlo en tus combates.

Para conseguirlo, solamente debes seguir estos pasos dentro del juego:

Inicia Pokémon Legends: Z-A Abre el menú principal y selecciona la opción Juego en conexión (Link Play) Entra al apartado de Regalo misterioso (Mystery Gift) Selecciona la opción Recibir mediante código o contraseña Introduce el código CELEBRATE30TH Espera a que Xerneas shiny llegue a tu partida El juego guardará automáticamente tu progreso después de recibir el regalo

Es importante que no dejes pasar esta oportunidad, pues la distribución estará disponible únicamente hasta el 7 de enero de 2027. Después de esa fecha, ya no podrás reclamar al Pokémon mediante este código.

Aquí lo puedes ver:

Yveltal shiny también llegará en diciembre

Si Xerneas no es suficiente para completar tu colección, hay otra buena noticia. The Pokémon Company confirmó que Yveltal shiny también tendrá una distribución especial, aunque los jugadores tendrán que esperar algunas semanas para conseguirlo.

Su regalo misterioso estará disponible a partir del 10 de diciembre y contará con un código de distribución independiente. Por ahora, no se han compartido detalles adicionales sobre sus movimientos, nivel o naturaleza, así que tendremos que esperar para conocer las características de este ejemplar.

De esta manera, los entrenadores tendrán la oportunidad de conseguir a 2 Pokémon legendarios shiny mediante distribuciones especiales en un periodo relativamente corto. Cabe mencionar que ambas criaturas pertenecen a la región de Kalos y tienen una relación importante dentro de la historia de la franquicia, así que es un buen momento para los fans que los agregaran a su equipo.

¿Ya reclamaste a Xerneas shiny en Pokémon Legends: Z-A? ¿También esperas conseguir a Yveltal cuando esté disponible? Cuéntanos en los comentarios.

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