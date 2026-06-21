Durante los últimos meses han circulado rumores sobre la llegada de Diablo IV a Nintendo Switch 2. Aunque Blizzard guarda silencio, siguen apareciendo pistas que entusiasman a los seguidores de la saga. Recordemos que hace un par de meses se descubrió que una junta de clasificación por edades en Indonesia enlistó la próxima expansión de Diablo IV para la consola híbrida.

Ahora, una reciente clasificación por edades registrada en Taiwán menciona contenido relacionado con el exitoso RPG de acción para la plataforma. Como suele ocurrir en la industria, este tipo de registros suelen anticipar anuncios oficiales, por lo que la comunidad ya comenzó a especular sobre un próximo lanzamiento.

Una clasificación en Taiwán pone a Diablo IV bajo los reflectores

De acuerdo con el registro detectado en Taiwán, Diablo IV: Lord of Hatred recibió una clasificación para mayores de edad debido a su violencia, elementos de horror y lenguaje inapropiado.

El detalle llamó la atención porque los rumores sobre una versión para Nintendo Switch 2 llevan tiempo circulando. Ahora, la aparición de esta clasificación suma una nueva evidencia que podría apuntar a la llegada del juego a la consola de Nintendo.

Por el momento, ni Blizzard ni Microsoft han realizado comentarios sobre el asunto. Tampoco existe una fecha o ventana de lanzamiento relacionada con esta posible versión.

Diablo IV: Lord of Hatred para Nintendo Switch apareció en la lista de clasificación en Indonesia

Diablo IV ya demostró que puede funcionar en hardware de Nintendo

La posibilidad de ver Diablo IV en Nintendo Switch 2 parece razonable. Blizzard lanzó anteriormente Diablo III Eternal Collection en Switch y el resultado fue muy bien recibido por los jugadores.

Además, la nueva consola de Nintendo cuenta con una potencia considerablemente superior a la de su predecesora. Esto abriría la puerta a experiencias más ambiciosas y a conversiones que antes parecían difíciles de realizar.

Por ahora, los fans tendrán que esperar un anuncio oficial. Sin embargo, las clasificaciones por edades suelen ser uno de los últimos pasos antes de que una compañía revele un proyecto al público.

¿Te gustaría jugar Diablo IV en Nintendo Switch 2? ¿Crees que Blizzard anunciará esta versión pronto? Cuéntanos en los comentarios.

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