Steam es una de las plataformas de PC más populares del mundo; no es para menos, pues constantemente celebra ventas especiales que reducen significativamente el precio de muchos lanzamientos AAA y títulos indie. De vez en cuando, también aloja promociones de tiempo limitado que permiten reclamar gratis uno o varios juegos.

Precisamente, ahora los usuarios de la tienda de Valve tienen la oportunidad de conseguir de forma gratuita un popular RPG con mecánicas roguelike. Esta rebaja llega en el mejor momento, pues los máximos responsables del videojuego en cuestión acaban de anunciar la fecha de lanzamiento de la segunda entrega de la franquicia.

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Consigue Moonlighter totalmente gratis y para siempre en Steam

Para evitar confusiones, Steam carece de una campaña regular de juegos gratuitos como la de la Epic Games Store; sin embargo, a menudo muchos desarrolladores y estudios, especialmente en el terreno indie y AA, deciden regalar sus proyectos a la comunidad para celebrar un hito comercial, conmemorar un aniversario, agradecer a los fans, etcétera.

A veces, las compañías obsequian sus títulos y los ofrecen completamente gratis para promocionar su más reciente proyecto. Ese es precisamente el caso con la más reciente promoción de la tienda de PC, pues el roguelike de acción y rol Moonlighter está disponible sin costo para festejar el anuncio de la fecha de estreno de su secuela.

El proyecto de Digital Sun y 11 Bit Studios debutó originalmente en 2018, y se convirtió en una obra de culto entre los fanáticos del género. Ahora, tiene una segunda oportunidad para brillar gracias a una rebaja de tiempo limitado.

En este momento, Moonlighter tiene 100% de descuento en Steam, lo que significa que los jugadores con una cuenta en la plataforma pueden reclamarlo gratis y conservarlo para siempre. Para aprovechar esta promoción, basta con iniciar sesión, buscar la página del juego, dar clic en “Agregar a la cuenta” y completar el proceso.

Como suele suceder en estos casos, estamos ante una oferta única con fecha de caducidad. Para ser más precisos, los usuarios tienen del 5 al 9 de agosto de 2026 para conseguir de forma gratuita este título independiente. Después de esa fecha, el videojuego regresará a su precio habitual de $19.99 USD, es decir, $185.99 MXN.

Para aquellos que jamás escucharon de él, deben saber que Moonlighter es un juego de acción que combina elementos de los géneros roguelike y dungeon Crawler. En el comunicado, los desarrolladores aseguraron que esta aventura será del agrado de quienes disfrutan los títulos clásicos de The Legend of Zelda de SNES.

El videojuego de Digital Sun y 11 Bit Studios también tiene un gran énfasis en la gestión de recursos, pues es necesario administrar un negocio en la aldea de Rynoka, lo que implica vender todo tipo de artículos, fijar los precios cuidadosamente, reclutar ayudantes y mejorar la tienda. Todo esto mientras en paralelo se exploran mazmorras con monstruos y jefes.

Moonlighter tiene 100% de descuento en PC y está disponible comletamente gratis y para siempre en Steam

Moonlighter 2: The Endless Vault ya tiene fecha de lanzamiento oficial

Moonlighter tiene más de 17,000 reseñas en Steam, y vale la pena destacar que presume un índice de aprobación de 82%. Esto significa que la mayoría de las calificaciones son muy positivas, así que los jugadores de PC deberían darle una oportunidad y reclamarlo gratis mientras dure la promoción especial.

Los fanáticos que aprovechen esta oferta y queden satisfechos con lo que probaron, deben saber que la secuela por fin tiene fecha de lanzamiento. ¿La mejor parte? El debut está muy cerca.

Moonlighter 2: The Endless Vault se estrenó hace unos 10 meses bajo el formato de acceso anticipado, y durante mucho tiempo la comunidad se preguntó cuándo llegaría la versión 1.0. Los desarrolladores finalmente respondieron a esa interrogante, y confirmaron que el debut oficial tendrá lugar el próximo 2 de septiembre.

La secuela estará disponible para PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y, por supuesto, Steam. Otro dato a tener en cuenta es que los jugadores de las plataformas de Microsoft podrán descargarlo sin costo adicional si están suscritos a XBOX Game Pass Ultimate, el plan más caro del servicio de paga.

El lanzamiento de la versión 1.0 coincidirá con el estreno de una actualización que incorporará nuevas armas y más contenido narrativo enfocado en Will, el protagonista. Los fanáticos de la franquicia también encontrarán desafíos inéditos y otras sorpresas.

Moonlighter 2: The Endless Vault ya tiene fecha de lanzamiento oficial: 2 de septiembre de 2026 en PC y consolas

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