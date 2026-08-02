Pocos juegos de Nintendo han dividido tanto a la comunidad como The Legend of Zelda: The Wind Waker en su momento. Aunque hoy es considerado uno de los títulos más queridos de la saga, en su lanzamiento de 2002 muchos jugadores criticaron su estilo caricaturesco después de ver el demo técnico con gráficos realistas de aquella batalla entre Link y Ganondorf en el Space World del 2000.

Ahora, años después, salieron a la luz nuevos detalles que revelan que esa recepción cambió el destino de la franquicia. Gracias a una revisión de archivos realizada por GamesRadar, resurgieron declaraciones de Eiji Aonuma durante la Game Developers Conference 2007, donde explicó que el equipo trabajó en una secuela directa de The Wind Waker. No obstante, el proyecto fue cancelado para dar paso a un juego con un estilo mucho más realista, como los fans lo deseaban, con The Legend of Zelda: Twilight Princess.

The Wind Waker 2 iba a abandonar el mar para explorar tierra firme

De acuerdo con las declaraciones recuperadas, la secuela del clásico ya tenía una dirección clara. A diferencia del juego original, la aventura dejaría atrás la navegación para desarrollarse principalmente en tierra.

El director de arte de Twilight Princess, Satoru Takizawa, explicó en el libro The Legend of Zelda: Art & Artifacts que el equipo quería mostrar a Toon Link cabalgando por enormes llanuras, pero existía un problema importante.

Según Takizawa, las proporciones del personaje hacían muy complicado que luciera convincente montando un caballo. Crear una versión adulta de Toon Link tampoco era una opción. Justo en ese momento comenzaron a escuchar que muchos jugadores esperaban el regreso de un The Legend of Zelda con una apariencia más realista.

La reacción de Norteamérica cambió el futuro de la saga

Aonuma recordó que, aunque The Wind Waker superó el millón de copias vendidas, las ventas comenzaron a perder fuerza rápidamente, especialmente en Norteamérica, un mercado clave para la franquicia.

Al consultar con Nintendo of America, el japonés recibió una explicación que marcó el rumbo del siguiente proyecto. Según la compañía, el estilo cel shading transmitía la idea de que el juego estaba dirigido a un público infantil. Debido a esto, alejó a muchos adolescentes y jugadores veteranos, quienes representaban una parte importante de la base de fans de Zelda.

Esa retroalimentación llevó al equipo a replantear por completo su siguiente entrega. Apenas 4 meses después, el desarrollo ya había evolucionado hacia un mundo realista donde Link podía combatir enemigos mientras cabalgaba. Recordemos que cuando el primer trailer de The Legend of Zelda: Twilight Princess apareció por sorpresa durante el E3 2004, la presentación recibió una ovación de pie por parte de la prensa en el momento que Shigeru Miyamoto apareció con la Master Sword:

Aonuma reconoció que el estudio sintió una enorme presión. Incluso llegó a pensar que, si no lograban satisfacer las expectativas del público occidental, el futuro de la franquicia podría verse comprometido. Afortunadamente, el resultado terminó convirtiéndose en una de las entregas más exitosas y recordadas de la serie.

¿Te hubiera gustado jugar una secuela de The Legend of Zelda: The Wind Waker con Toon Link explorando tierra firme? ¿Prefieres el enfoque realista de The Legend of Zelda: Twilight Princess? Cuéntanos en los comentarios.

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