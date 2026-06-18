Los jugadores de Digimon Story: Time Stranger tendrán más razones para regresar a la aventura muy pronto. Bandai Namco y Media.Vision anunciaron una actualización gratuita que agregará varias funciones importantes al RPG, incluyendo un nuevo personaje jugable, opciones gráficas adicionales y herramientas que facilitarán la crianza de Digimon.

La actualización estará disponible el 9 de julio para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. En el caso de Nintendo Switch 2 y Switch, llegará junto con el lanzamiento del juego el 10 de julio en todo el mundo.

Terriermon Assistant se une a la aventura

La gran novedad de esta actualización es la incorporación de Terriermon Assistant como personaje jugable. Este popular Digimon se suma al elenco y permitirá a los jugadores disfrutar una nueva forma de interactuar con la aventura.

La llegada de Terriermon seguramente emocionará a muchos seguidores de la franquicia. El personaje se ha convertido en uno de los favoritos de los fans gracias a sus apariciones en videojuegos, anime y otros proyectos de la serie.

Más herramientas para explorar y entrenar Digimon

La actualización también incluirá un esperado Photo Mode. Gracias a esta función, los jugadores podrán capturar imágenes durante la exploración y guardar sus momentos favoritos del viaje.

Por otra parte, se añadirá una nueva pantalla dentro de la Digifarm. Esta herramienta permitirá consultar fácilmente las condiciones necesarias para realizar Digievoluciones, algo que ayudará a planear mejor el crecimiento de cada criatura.

Estas funciones buscan hacer la experiencia más cómoda y accesible, especialmente para quienes desean completar su colección de Digimon.

Mejores gráficos y rendimiento en consolas

Otra de las novedades destacadas será la incorporación de una opción de selección de Graphics Mode. Esto permitirá elegir diferentes configuraciones visuales según las preferencias de cada jugador.

Además, Bandai Namco confirmó que el juego podrá disfrutarse a hasta 60 cuadros por segundo en consolas compatibles, ofreciendo una experiencia más fluida durante los combates y la exploración.

Digimon Story: Time Stranger ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Los usuarios de Nintendo Switch 2 y Switch podrán comenzar su aventura a partir del 10 de julio.

¿Planeas jugar Digimon Story: Time Stranger en Nintendo Switch 2? ¿Qué función de esta actualización te emociona más? Cuéntanos en los comentarios.

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