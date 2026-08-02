XBOX atraviesa por una reestructuración general que ya se tradujo en despidos masivos, pérdida de estudios y cambio de prioridades. De acuerdo con una fuente muy fiable, la compañía incluso baraja la posibilidad de abandonar el launcher más importante y popular del mercado de PC: Steam.

Esta información proviene del periodista Jez Corden, quien ya demostró ser alguien de fiar. Aun así, el editor de Windows Central recomienda tomar su reporte con mesura porque duda mucho que Microsoft se anime a dar la espalda a la exitosa plataforma de Valve.

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XBOX podría abandonar los lanzamientos en Steam, según Jez Corden

Microsoft dividió las opiniones de la comunidad al adoptar una estrategia multiplataforma y lanzar muchos juegos first-party de XBOX en los ecosistemas de PlayStation y Nintendo en años recientes. La compañía planea alejarse de esa filosofía para regresar, al menos parcialmente, a las exclusivas.

Dicho esto, y de acuerdo con el informante Jez Corden, parece que la empresa también baraja la posibilidad de adoptar la exclusividad en el mercado de computadoras.

Aunque el titán tecnológico tiene la Microsoft Store y Blizzard.net en PC, aún lanza sus juegos first-party en Steam. Actualmente, los jugadores pueden adquirir propuestas como Gears of War: Reloaded, Forza Horizon 6, Halo: Campaign Evolved y un largo etcétera en la plataforma de Valve. Pero parece que podría haber un cambio en la estrategia.

En declaraciones para el podcast Xbox Two, el periodista de Windows Central afirmó que Microsoft considera modificar sus planes con respecto a la forma en que opera en PC. En ese sentido, señala que podría retirarse de Steam y dejar de lanzar sus juegos en dicho ecosistema.

“Sé que Microsoft tiene algunos planes con respecto a su presencia en PC. Pero los planes que conozco, y soy muy cauteloso aquí, sugieren que les dan la posibilidad de retirarse de Steam. Así que no me sorprendería que, con el tiempo, Microsoft abandone Steam”, comentó Jez Corden.

El editor matizó sus palabras en una publicación en redes sociales, donde afirmó que duda mucho que, incluso si tiene la oportunidad, XBOX decida darle la espalda por completo a Steam debido a que la compañía “dejaría escapar” mucho dinero si abandona la tienda de Valve.

Y en efecto, es poco probable que los jugadores estén dispuestos a cambiarse a la Microsoft Store u otra plataforma para probar determinados títulos. En 2023, la compañía confesó en un documento legal que la exclusividad de Call of Duty con Battle.net fue un “fracaso rotundo”.

Según Jez Corden, XBOX podría planear abandonar Steam en PC

Project Helix, la próxima consola de XBOX, sería una PC de sobremesa

Tal como se discutió en el podcast, es posible que un hipotético cambio de estrategia esté relacionado con el inminente lanzamiento del Project Helix, la próxima consola de sobremesa de XBOX. Poco después de que Asha Sharma asumió el liderazgo de la marca, presentó el primer adelanto oficial de su nuevo hardware.

Aún hay muchas preguntas en el aire, pero se prevé que el dispositivo cierre la brecha entre las consolas tradicionales y las PC de gaming. Así pues, dejar de lanzar juegos en Steam podría formar parte de un plan mucho más amplio para crear un ecosistema cerrado que no incluya tiendas de terceros, como GOG y la Epic Games Store.

Aun así, vale la pena hacer hincapié una vez más que, al momento de escribir este artículo, Microsoft aún no confirma que abandonará la plataforma de Valve en la actual generación ni en la próxima.

Al menos por ahora, lo único cierto es que Microsoft aún analiza cómo abordará los lanzamientos exclusivos en consolas. Ejecutivos sugirieron que los grandes juegos single-player únicamente estarán disponibles para XBOX Series X|S, mientras que los títulos online llegarían a otras plataformas; sin embargo, también hay comentarios contradictorios sobre el tema.

Project Helix de XBOX sería una consola muy parecida a una PC gamer

Pero dinos, ¿crees que sería una mala idea abandonar Steam para apostar por la Microsoft Store o Blizzard.net? Déjanos leerte en los comentarios.

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