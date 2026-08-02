La serie live-action de God of War para Prime Video sigue siendo una de las adaptaciones de videojuegos más esperadas, aunque su producción continúa enfrentando cambios importantes. Después de que el actor Ryan Hurst (Kratos) tuviera que abandonar el proyecto por una lesión que requirió cirugía, ahora un nuevo reporte asegura que otros 2 personajes también cambiarán de intérprete.

La información está dando mucho de qué hablar, ya que además de nuevos actores, todo indica que la producción avanzará mucho más rápido de lo esperado en la historia y dejará atrás los acontecimientos del primer juego tras una sola temporada.

Atreus y Thrud tendrían nuevos actores en la temporada 2

De acuerdo con un reporte de MP1st, las convocatorias de casting para la segunda temporada revelan que la producción busca versiones adolescentes de los personajes conocidos internamente como Joshua y Ruth, nombres clave utilizados durante el desarrollo de la primera temporada para Atreus y Thrud.

Esto significa que Callum Vinson, quien interpreta a Atreus en la primera temporada, e Island Austin, elegida para dar vida a Thrud, serían reemplazados para representar una versión más adulta de ambos personajes.

Cabe mencionar que el cambio tiene sentido si la serie realmente dará el salto temporal que ocurre entre God of War (2018) y God of War Ragnarök, donde Atreus ya es mayor y su papel en la historia tiene más relevancia.

Las descripciones del casting muestran a un Atreus adolescente más seguro de sí mismo y decidido a descubrir la verdad sobre su identidad, aunque también vulnerable a la manipulación. En el caso de Thrud, se busca a una joven inteligente, sarcástica y experta en combate, marcada por un pasado complicado y con aspiraciones de convertirse en heredera del reino.

Todo apunta a que cada temporada adaptará un juego

Uno de los aspectos más llamativos del reporte es que la serie aparentemente adaptará todo God of War (2018) en una sola temporada.

Muchos seguidores pensaban que el viaje de Kratos y Atreus podría extenderse durante 2 partes antes de llegar a God of War Ragnarök, pero estos nuevos castings sugieren que la producción avanzará muy rápido.

Incluso ya existe especulación de que futuras temporadas incorporen elementos de los nuevos juegos que Santa Monica Studio desarrolla para la franquicia.

Por ahora, la serie de God of War sigue sin una fecha oficial de estreno y Prime Video tampoco ha confirmado estos nuevos cambios de reparto, por lo que será mejor estar atentos a cualquier novedad al respecto.

¿Crees que adaptar un juego completo por temporada es la mejor decisión? ¿Qué actor te gustaría ver como el nuevo Atreus adolescente? Cuéntanos en los comentarios.

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