Hace unas semanas, Square Enix generó un debate en redes al revelar la polémica portada de The Kingdom Hearts Collection [I-III], la polémica comenzó poco después del anuncio de la colección durante el Nintendo Direct de junio.

A primera vista, todo parecía normal, pero al ver la imagen con detenimiento, algunos usuarios detectaron anomalías en la imagen promocional. Una de las fallas más comentadas fue el número incorrecto de dedos en la mano de Donald y la falta de algunos elementos como el patrón de coronas en la suela de los zapatos de Sora.

A pesar de que se hicieron correcciones en el diseño, Square Enix no se había pronunciado al respecto de esta situación, hasta ahora. A través de una entrevista para el portal GameSpot, un representante de Square Enix aclaró la situación y asegura que los errores en la imagen son consecuencia de un error humano.

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El panorama parecía estar claro, pues estos errores recordaban a los defectos típicos de las imágenes generadas mediante inteligencia artificial; por esta razón, muchos usuarios acusaron a Square Enix de usar esta tecnología.

Para poner fin a este caso, un representante de relaciones públicas de Square Enix declaró a GameSpot que la compañía estaba al tanto de las críticas y negó cualquier recurso derivado de la inteligencia artificial para la realización de sus diseños.

“Estamos conscientes de los comentarios sobre las nuevas imágenes de Kingdom Hearts. Estos elementos gráficos fueron creados por nuestro equipo de desarrollo sin el uso de IA generativa, y los problemas fueron resultado de un error humano. La calidad es extremadamente importante para nosotros y se implementaron recursos actualizados donde fue apropiado”, declaró el representante de Square Enix en entrevista para GameSpot.

A pesar de que el comunicado fue breve, da cuenta del interés de Square Enix por calmar la reciente polémica. Tal parece que no habrá más pronunciamientos de parte de la compañía y es probable que no se hable más del tema en el futuro. The Kingdom Hearts Collection [I-III] llegará el 8 de octubre para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

¿Crees que Square Enix hizo lo correcto? ¿Estás satisfecho con esta declaración? No olvides dejar tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre Kingdom Hearts puedes visitar la siguiente página.

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