La guerra entre Epic Games y Valve volvió a explotar públicamente. Apenas un día después de que Valve anunciara un fuerte aumento de precio para el Steam Deck OLED, Tim Sweeney, director general de Epic Games, lanzó un comentario que muchos consideran uno de los ataques más directos que ha hecho contra Gabe Newell en años.

Todo comenzó cuando Valve confirmó nuevos precios para Steam Deck, incluyendo el modelo OLED de 1 TB, que ahora cuesta cerca de $950 USD. La noticia provocó molestia entre jugadores de PC y usuarios del ecosistema de Steam, especialmente porque el dispositivo se había ganado reputación por ofrecer hardware relativamente accesible frente a otras PC portátiles.

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Tim Sweeney aprovechó la polémica del Steam Deck para atacar a Valve

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En medio de las críticas, Sweeney publicó un mensaje en redes sociales aparentemente solidario con Valve, aunque rápidamente quedó claro que se trataba de sarcasmo puro dirigido a Gabe Newell.

“Todos están siendo demasiado duros aquí”, escribió Sweeney. “Ha habido un incremento significativo en el costo de componentes que finalmente son financiados por el gasto de los usuarios de Steam, y las tendencias económicas han provocado severas interrupciones en la cadena de suministro de piezas para megayates”.

La referencia golpea directamente la fama de Gabe Newell por su afición a los yates de lujo, un tema que se ha vuelto meme recurrente dentro de la comunidad gamer desde hace años. Muchos usuarios interpretaron el comentario como una forma de insinuar que Valve estaría priorizando ganancias excesivas mientras aumenta el precio de su consola portátil.

Everyone’s being too harsh here. There has been a significant rise in the cost of components that Steam customer spending ultimately funds, and economic trends have created severe disruptions in the component parts supply chain for megayachts. pic.twitter.com/w8iHVdSatK — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 28, 2026

La rivalidad entre Epic Games y Valve lleva años creciendo

Aunque el comentario parece extremo, la tensión entre Tim Sweeney y Valve no es nueva. Desde hace años, el director general de Epic Games critica abiertamente a Steam por su modelo de negocio y el porcentaje de ingresos que toma de las ventas de videojuegos.

La rivalidad se intensificó todavía más con el lanzamiento de Epic Games Store, plataforma que nació precisamente como competencia directa de Steam. Desde entonces, Sweeney ha utilizado constantemente redes sociales y entrevistas para cuestionar prácticas de Valve, mientras Gabe Newell suele mantenerse completamente alejado de polémicas públicas.

Sin embargo, muchos jugadores también señalaron la ironía detrás del ataque, pues Epic Games recientemente enfrentó críticas tras despidos masivos y aumentos de precio en productos relacionados con Fortnite.

A final de cuentas, la discusión alrededor del Steam Deck terminó convirtiéndose en otro capítulo de una de las rivalidades empresariales más visibles de la industria moderna del gaming.

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¿Qué te parecieron las declaraciones de Tim Sweeney? ¿Crees que Valve cometió un error al aumentar al precio del Steam Deck? Cuéntanos en los comentarios.

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