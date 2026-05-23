El Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, será el espacio en donde los fanáticos de Disney podrán ser parte de Disney en Concierto: un recorrido musical. Este concierto, organizado por Disney y Anime Music Lab, dará un repaso por películas como La Sirenita, El Rey León, Aladdin, Hércules, Frozen y Enredados, entre otras cintas clásicas aún por confirmar.

Este recital será dirigido por Rodrigo Cadet, reconocido director y compositor que ha estado a cargo de otros proyectos musicales como Dragon Ball - Live Symphonic, entre otros eventos artísticos. En esta ocasión, el ensamble elegido para interpretar las piezas musicales del mundo de Disney es la Orquesta Sincrophonia. Se espera que el concierto tenga una duración aproximada de 1 hora con 45 minutos.

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Además de los músicos, también darán voz Carmen Sarahí, Romina Marroquín, Irma Flores, Luigi Vidal y Jair Campos, entre otros artistas.

En conferencia de prensa se confirmó que la venta de boletos comenzará a partir del 1 de junio a través del portal Ticketmaster.com, y el rango de precios oscila entre $450 MXN y $2500 MXN. También se aclaró que en el concierto no habrá venta de mercancía oficial o paquetes especiales que la incluyan.

Además de ofrecer una experiencia dirigida a los fanáticos de Disney, se ha pensado en ajustarse a todo tipo de públicos al ofrecer kits sensoriales con audífonos reductores de sonido, lentes con filtro verde UVI, juguetes sensoriales y tarjetas de emociones con pictogramas. La intención es reducir estímulos, si así lo desean los asistentes, para que la experiencia sea más agradable.

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