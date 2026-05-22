La batalla contra los tramposos se libra día a día en los videojuegos. Las empresas invierten mucho dinero en medidas de seguridad para impedir que aquellos que usan software o hardware para hacer trampa arruinen las partidas de la comunidad. Tal es el caso de Riot Games, empresa dedicada a juegos en línea que esta vez puso orden en Valorant, su shooter táctico.

La reciente actualización de seguridad dio un duro golpe a los tramposos, quienes aseguraron que sus PC quedaron inservibles al ser descubiertos en el juego.

¿Esto es cierto? Riot Games respondió y dejó claro que no tendrá consideraciones con este tipo de usuarios.

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¿Qué sucedió con la reciente actualización de seguridad de Valorant y las PC de los tramposos?

De acuerdo con reportes de jugadores de Valorant que hacen trampa, la reciente actualización de seguridad generó problemas graves.

Usuarios que forman parte de la escena de tramposos, señalaron que el reciente update que opera a nivel núcleo generó un error al jugar Valorant. El detalle es que el sistema de seguridad provocó que sus PC no pudieran operar correctamente.

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Lo anterior pese a desinstalar el shooter táctico, por lo que algunos tuvieron que reinstalar el sistema operativo y regresar el equipo a los valores de fábrica para poder usarlo nuevamente.

En medio de la polémica, Riot Games se burló de la situación y en una publicación en su cuenta oficial en X señaló: “felicidades a los poseedores de un pisapapeles de $6 mil dólares”.

congrats to the owners of a brand new $6k paperweight https://t.co/3rjZVQntrc pic.twitter.com/fS3JC0FL0p — Riot Games (@riotgames) May 21, 2026

Riot aclara la situación y advierte que no dejará de luchar contra los tramposos

Tras la publicación y algunas críticas, Riot Games aclaró lo que sucede y aseguró que su actualización de seguridad no afecta las PC de los jugadores de forma catastrófica.

Al respecto, la empresa explicó a detalle la manera en que opera su sistema de seguridad en contra de aquellos que hacen trampa:

“La foto que publicamos es una imagen de dispositivos de hardware que se venden explícitamente para hacer trampa en VALORANT (no son PC normales ni componentes de PC). A través de nuestras últimas actualizaciones, Vanguard ahora hace que esos dispositivos sean inútiles, pero no de ninguna manera estropea PCs ni componentes de PC ni software de PC.

Nuestra última actualización impone funciones estándar de seguridad de la plataforma, como la Unidad de Gestión de Memoria de Entrada-Salida (IOMMU), en cuentas identificadas como usuarias de dispositivos de trampa de Acceso Directo a la Memoria (DMA).

Estas protecciones ya forman parte de los sistemas modernos y, cuando se activan, bloquean los dispositivos de trampa DMA (como los mostrados en la foto) de acceder a la memoria en aplicaciones downstream, como nuestros juegos.

Si una configuración de engaño continúa intentando hacer trampa después de que esas protecciones se activen, el sistema puede generar fallos de hardware o inestabilidad. Este es el comportamiento esperado bajo IOMMU cuando se intentan leer memorias protegidas" Riot Games

Well, that escalated quickly.



There’s been a wave of claims by cheaters about Vanguard “bricking” their PCs, so let’s clear that up: Vanguard does not damage hardware or disable your devices.



The photo we posted is a picture of cheat hardware devices that are sold explicitly… https://t.co/dXb75Z91k9 — Riot Games (@riotgames) May 22, 2026

Finalmente, Riot señaló que el usuario es libre de desactivar la medida de seguridad para Valorant, pero en este caso no se puede acceder en el shooter táctico.

Asimismo, la compañía reafirmó que no estropea los equipos de los usuarios, pues no es su intención que sus PC queden inservibles. Simplemente, no los dejarán jugar ya que están haciendo trampa.

¿Qué opinas sobre estas medidas de seguridad que cada vez son más polémicas en la industria de los videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

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