En la era en la que las plataformas de streaming dominan el entretenimiento, es difícil encontrar formas de ver series y películas de forma gratuita. Afortunadamente, Disney sorprendió a la comunidad y puso a disposición de todos los fans los primeros episodios de una de sus producciones más aclamadas de los últimos años: X-Men ’97.

Como su mismo nombre indica, este programa animado es una continuación directa de la querida caricatura protagonizada por los mutantes de Marvel que se emitió originalmente entre 1992 y 1997 en Fox Kids en Estados Unidos y otros canales de televisión en el resto de territorios.

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Los primeros capítulos de X-Men ’97 están gratis en YouTube

La primera temporada de esta secuela se estrenó el 20 de marzo de 2024 en exclusiva por Disney+, el servicio de suscripción de la casa del ratón. Afortunadamente, y como parte de los preparativos para el lanzamiento de la siguiente tanda de episodios, los primeros capítulos del show ya están disponibles gratis en YouTube.

El primer capítulo, titulado “A mí, mis X-Men”, se subió en el canal oficial de Marvel Latinoamérica en YouTube el pasado 16 de junio de 2026. Aquí seguimos la historia de Cíclope, quien intenta buscar una nueva tecnología antimutante que amenaza con generar caos en la sociedad.

Por otra parte, el segundo episodio de X-Men ’97, llamado “Comienza la liberación mutante”, se estrenó en el perfil de YouTube de la compañía el miércoles 17 de junio de 2026 y aún está disponible gratis para todos los usuarios, sin restricciones. Este capítulo muestra cómo la ONU obliga a Magneto ir a un juicio.

Vale la pena destacar que ambos episodios de la serie original de Disney+ se pueden ver sin costo alguno en la plataforma de videos, y ni siquiera es necesario contar con una membresía activa en YouTube Premium ni cumplir con otros requisitos. La cereza en el pastel es que tienen doblaje latino con las voces originales.

En este momento, solamente los 2 primeros capítulos de X-Men ’97 están disponibles en YouTube, y se desconoce si Marvel y Disney tienen la intención de subir el resto de la primera temporada, conformada por 10 episodios. Cabe la posibilidad que se publique un nuevo capítulo cada día, pero sólo el tiempo lo dirá.

Los primeros 2 episodios de la temporada 1 de X-Men '97 están disponibles gratis en YouTube

La segunda temporada de X-Men ’97 ya tiene fecha de lanzamiento

La serie producida por Marvel Animation y creada por Beau DeMayo tuvo una excelente recepción por parte de la crítica especializada y los fanáticos del show original, aunque también se enfrentó a ciertas polémicas. A pesar de la reacción negativa de algunos usuarios, en este momento presume una calificación promedio de 84 en Metacritic.

Tras el éxito inicial, los creadores empezaron la producción de más episodios. Después de 2 años de ausencia, la serie regresará al servicio de streaming con la emisión del primer capítulo de la segunda temporada el próximo 1 de julio de 2026. Será necesario contratar Disney+ para ver los estrenos.

La segunda temporada de X-Men '97 llegará a Disney+ a partir del 1 de julio de 2026

La Temporada 2 de X-Men ’97 continúa la historia desde donde se quedó, y consta de un total de 9 episodios. Los fanáticos pueden esperar el regreso de personajes muy queridos, como Magneto, Cíclope, Jean Grey, Tormenta, Wolverine, Rogue, Bestia, el Profesor X y muchos más.

Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt, Julia Lewald, Eric Lewald, Larry Houston y Beau DeMayo se desempeñaron como productores ejecutivos, mientras que Emmett Yonemura y Chase Conley se encargaron de dirigir los nuevos capítulos.

Pero dinos, ¿te emociona el estreno de la segunda temporada? ¿Crees que el resto de episodios estarán disponibles gratis en YouTube? Déjanos leerte en los comentarios.

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