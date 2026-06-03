Marvel’s Wolverine fue uno de los grandes protagonistas del pasado State of Play, y ya pudimos verlo en acción gracias a un extenso trailer que mostró el sistema de combate y escenas emocionantes. Lo que llamó la atención fue la presencia de otros superhéroes de los cómics, lo que abrió la posibilidad a ver más cameos.

Con esto en mente, muchos fanáticos se preguntan si Spider-Man de la saga de Insomniac Games podría tener alguna participación en la aventura de Logan. El director Mike Daly y el director creativo Marcus Smith hablaron sobre si ambos juegos comparten el mismo universo y si es posible que sus caminos se crucen eventualmente.

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Spider-Man no aparecerá en Marvel’s Wolverine, pero sí comparten universo

El adelanto oficial permitió observar que, al menos en una misión, la mutante Jean Grey se unirá a Logan y le ayudará a derrotar a los enemigos. También se sabe que Sabretooth, Omega Red y Mystique aparecerán en la campaña del próximo exclusivo de PlayStation 5.

Naturalmente, estos personajes están muy relacionados con la franquicia X-Men. Pero, ¿es posible que Spider-Man de Insomniac Games también participe en la acción? En una entrevista para IGN, el director Marcus Smith confirmó una noticia que decepcionará a los fanáticos que esperaban ver a los superhéroes juntos en la misma escena.

El creativo confirmó que tanto Marvel’s Wolverine como Marvel’s Wolverine se ambientan en el mismo universo; sin embargo, y a pesar de que ambas historias se desarrollan en el mismo mundo, no habrá una colaboración. Esto significa que Peter Parker brillará por su ausencia en el título protagonizado por Logan.

“Es cierto que se desarrolla en el Universo Marvel 1048, que es el universo de los videojuegos de Insomniac Games. Ocurre en el mismo mundo, pero no hay algún crossover. Spider-Man no aparecerá en Marvel’s Wolverine”, enfatizó el director Marcus Smith durante la charla.

En la entrevista, se recordó que en los videojuegos del trepamuros hay momentos en los que los jugadores asumen el control de algún personaje secundario por secuencias breves. ¿Acaso los fans pueden esperar algo similar en el próximo título de PS5? Mike Daly remarcó que Wolverine será el centro de la atención.

“Este juego gira en torno a Wolverine, y tú lo controlas de principio a fin. Queríamos mantener el foco en él durante toda la historia”.

Aunque Logan será el protagonista indiscutible, a lo largo de la campaña aparecerán otros personajes icónicos de las historietas. Además de Sabretooth, Omega Red y Mystique, se espera que otros héroes y villanos tengan cameos sorpresa. Eso sí, el director creativo de Insomniac Games ya desmintió el rumor en torno a Deadpool.

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Marvel’s Wolverine será muy diferente al juego del Hombre Araña

El exclusivo de PlayStation presentará una historia totalmente original en el que los X-Men aún no existen. Es por eso que Logan forma parte de una agrupación conocida como Team X. Los desarrolladores prometen que la campaña single-player hará gala de giros inesperados y tendrá mucha profundidad emocional.

Naturalmente, Marvel’s Wolverine también será un título muy diferente en tono, pues estamos ante una aventura con clasificación M. La estructura del gameplay será muy distinta a la del videojuego protagonizado por el Hombre Araña, lo que es evidente en la ausencia de un mundo abierto.

“Cuando nos preguntamos: ¿cómo podemos crear el mejor juego de Wolverine posible que represente al personaje? Pensamos que Logan es un personaje que viaja por todo el mundo (…) No es alguien que esté anclado en un lugar en particular y pase mucho tiempo allí”, comentó Mike Daly.

El director también señala que las misiones estarán impulsadas por eventos y puntos clave que harán avanzar la trama. “Las áreas ofrecen diferentes caminos. El sigilo es opcional; puedes usarlo o lanzarte directamente al combate”, afirmó. Y sí, habrá objetos coleccionables y contenido adicional.

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Pero dinos, ¿te hubiera gustado ver a Spider-Man? Déjanos leerte en los comentarios.

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