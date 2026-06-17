A inicios de año, Dispatch llegó a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, pero su estreno estuvo acompañado de una fuerte controversia. Los jugadores descubrieron que ambas versiones incluían censura adicional en comparación con otras plataformas, algo que generó molestia en parte de la comunidad.

La situación provocó críticas porque muchos usuarios compraron el juego basándose en trailers, avances y reseñas que mostraban una experiencia diferente. Ahora, varios meses después, el estudio AdHoc decidió responder a esos comentarios con una actualización gratuita que ya está disponible.

AdHoc reconoce el problema y pide disculpas

El estudio anunció el nuevo paquete llamado HR Violations, una actualización que reduce considerablemente la censura presente en las versiones de Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

Según explicó la compañía, el problema surgió durante las últimas etapas del desarrollo. Debido a limitaciones de tiempo y recursos, el equipo optó por utilizar una sola versión del juego para todas las regiones. Esa decisión obligó a cumplir con las clasificaciones más estrictas de ciertos mercados, lo que terminó afectando también a los jugadores occidentales.

AdHoc admitió que el mayor error fue no informar claramente estas diferencias antes del lanzamiento. El estudio aseguró que entiende la decepción de quienes compraron el juego esperando exactamente el mismo contenido disponible en otras plataformas.

La actualización elimina gran parte de la censura

La buena noticia para los fans es que el nuevo parche recupera buena parte del contenido visual eliminado anteriormente.

En las regiones de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda, los jugadores ahora pueden activar una modalidad con censura reducida. Esto permite mostrar escenas que antes estaban cubiertas por grandes barras negras.

Sin embargo, algunos elementos seguirán restringidos debido a requisitos establecidos por Nintendo. Los genitales continuarán censurados y ciertos fragmentos de audio relacionados con el personaje Invisigal permanecerán silenciados.

El estudio confirmó que el resto del contenido vuelve a estar disponible para los jugadores occidentales.

Nuevos filtros para personalizar la experiencia

La actualización también incorpora varias opciones de filtrado visual que pueden configurarse desde el menú del juego.

Los usuarios podrán elegir entre:

Mosaico (opción predeterminada).

Barras negras tradicionales.

Modo caótico, que utiliza objetos absurdos para cubrir las partes censuradas.

Además, los jugadores podrán seleccionar entre cobertura parcial o total del contenido, dependiendo de la región donde jueguen.

En territorios asiáticos como Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y otros mercados del sudeste asiático seguirán existiendo restricciones más severas.

Cómo descargar el contenido

Los jugadores de Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch deberán descargar gratuitamente el paquete HR Violations desde la eShop. Después de instalarlo, las nuevas opciones aparecerán en el menú General.

La actualización ya está disponible y representa uno de los cambios más importantes que ha recibido Dispatch desde su lanzamiento.

¿Crees que AdHoc hizo lo correcto al corregir la censura después del lanzamiento? ¿Piensas que las compañías deberían informar estos cambios antes de poner un juego a la venta? Cuéntanos en los comentarios.

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