Durante los últimos meses, Steam ha sido el blanco favorito de muchos hackers, quienes ven en los jugadores una presa fácil de engañar. En caso de que no lo sepas, los atacantes han propagado malware para robar cuentas por medio de un elaborado engaño que involucra juegos gratuitos y que, incluso, ya es investigado por el FBI.

Valve ha hecho lo posible para frenar esta práctica que pone en riesgo la seguridad de todos los usuarios de Steam. Sin embargo, los hackers han encontrado nuevos métodos para intentar robar la información de los jugadores y tu cuenta puede estar en riesgo por la simple imagen de una waifu.

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Hackers usan Steam Workshop para propagar malware

Kaspersky, compañía experta en ciberseguridad, compartió un reporte que encendió las alertas de los jugadores de Steam. Lo que pasa es que evidenció un nuevo método que los hackers están usando para robar cuentas en la plataforma de Valve.

Su investigación revela que los atacantes están usando Steam Workshop y Wallpaper Engine para engañar a los jugadores desprevenidos que quieren darle un toque especial a su PC con un fondo de pantalla atractivo. Los atacantes distribuyen paquetes de fondos animados en Steam Workshop que, usualmente, los usuarios ejecutan por medio de Wallpaper Engine.

La cuestión es que los fondos están infectados con malware y hay archivos ocultos que se ejecutan en segundo plano. De esta forma, los hackers roban información de los jugadores y también los accesos a sus cuentas de Steam.

Kaspersky reveló que este tipo de ataques son cada vez más comunes en regiones como China y Rusia, pero ya hay casos registrados en Singapur, Hong Kong, Alemania y Canadá. También evidenció que en Steam Workshop hay decenas de paquetes de fondos con imágenes de waifus que están infectados.

Hackers ofrecen imágenes de waifus infectadas con malware

Por ello, todos los jugadores de PC deben tomar precauciones adicionales al momento de descargar fondos de Steam Workshop, al menos por ahora. Valve no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que tome medidas para evitar que esto afecte a más jugadores de su popular plataforma.

Valve y su combate contra los hackers

La compañía de Gabe Newell no se ha quedado con los brazos cruzados ante los ataques de los hackers. Steam retiró rápidamente todos los juegos que los hackers usaron para propagar malware y robar información de los jugadores de PC.

Ante lo sucedido en meses recientes, Valve también decidió retirar del mercado las tarjetas de regalo de Steam, que se ofrecían en tiendas minoristas. Los criminales encontraron formas de cometer fraudes con las tarjetas físicas, así que en el futuro será imposible conseguirlas y usarlas en la plataforma.

Los hackers tienen en la mira a Steam y a sus jugadores

Como lo comentamos, el FBI ya está involucrado en las investigaciones, pues sospecha que todos estos ataques son responsabilidad de un mismo grupo. Las autoridades pidieron a los jugadores colaborar para encontrar a los culpables y frenar este tipo de incidentes.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Steam.

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