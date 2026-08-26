Pokémon y Polaroid se unen para crear cámaras que cualquier fan v querer en su colecciónPor Dan Villalobos el
La colaboración celebra los 30 años de Pokémon con varios accesorios muy llamativos
Si eres de los entrenadores que quieren llevar su amor por Pokémon a todos los rincones de su vida, una nueva colaboración podría convertirse en una tentación peligrosa para tu cartera. The Pokémon Company y Polaroid prepararon una nueva colección de cámaras instantáneas inspiradas en la franquicia.
La colaboración forma parte de las celebraciones por el 30 aniversario de Pokémon y reúne 9 productos especiales. Entre ellos destacan 3 cámaras muy especiales.
Pikachu y Sylveon llegan a las cámaras Polaroid Go
La colección incluye 2 versiones especiales de la Polaroid Go Generation 3. Una está inspirada en Pikachu, con un llamativo diseño amarillo y una correa que recuerda a su característica cola en forma de rayo.
La segunda se inspira en Sylveon con colores rosa, blanco y azul, además de una correa que combina con la apariencia del personaje.
Cabe mencionar que las 2 cámaras incluyen un espejo para selfies, un temporizador y un modo de doble exposición. También tienen un lente renovado y un flash más potente para obtener fotografías claras en distintas condiciones de iluminación.
Cada una de estas cámaras tiene un precio de $99.99 USD.
La Pokébola también tendrá su propia cámara instantánea
La tercera cámara es una Polaroid Now Generation 3 con un diseño inspirado directamente en la Pokébola. Su combinación de rojo, blanco y negro hace que parezca un objeto salido directamente de la mochila de un entrenador.
Este modelo incluye un sensor de medición de luz mejorado, sensor de distancia actualizado y un sistema de enfoque automático de 2 lentes. También cuenta con montaje para trípode, compatibilidad con filtros, temporizador y doble exposición. Su precio será de $139.99 USD.
La colección también tendrá películas especiales con marcos de Pikachu, Sylveon y otros Pokémon, además de accesorios como una funda, un álbum y una correa temática.
Las reservas comenzaron este 25 de agosto en Amazon y están prácticamente agotadas, mientras que su lanzamiento está programado para el próximo 5 de octubre.
¿Te gustaría conseguir alguna de estas cámaras de Pokémon? ¿Cuál de los 3 diseños te parece más atractivo? Cuéntanos en los comentarios.
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