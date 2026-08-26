Si eres de los entrenadores que quieren llevar su amor por Pokémon a todos los rincones de su vida, una nueva colaboración podría convertirse en una tentación peligrosa para tu cartera. The Pokémon Company y Polaroid prepararon una nueva colección de cámaras instantáneas inspiradas en la franquicia.

La colaboración forma parte de las celebraciones por el 30 aniversario de Pokémon y reúne 9 productos especiales. Entre ellos destacan 3 cámaras muy especiales.

Pikachu y Sylveon llegan a las cámaras Polaroid Go

La colección incluye 2 versiones especiales de la Polaroid Go Generation 3. Una está inspirada en Pikachu, con un llamativo diseño amarillo y una correa que recuerda a su característica cola en forma de rayo.

La segunda se inspira en Sylveon con colores rosa, blanco y azul, además de una correa que combina con la apariencia del personaje.

Cabe mencionar que las 2 cámaras incluyen un espejo para selfies, un temporizador y un modo de doble exposición. También tienen un lente renovado y un flash más potente para obtener fotografías claras en distintas condiciones de iluminación.

Cada una de estas cámaras tiene un precio de $99.99 USD.

La Pokébola también tendrá su propia cámara instantánea

La tercera cámara es una Polaroid Now Generation 3 con un diseño inspirado directamente en la Pokébola. Su combinación de rojo, blanco y negro hace que parezca un objeto salido directamente de la mochila de un entrenador.

Este modelo incluye un sensor de medición de luz mejorado, sensor de distancia actualizado y un sistema de enfoque automático de 2 lentes. También cuenta con montaje para trípode, compatibilidad con filtros, temporizador y doble exposición. Su precio será de $139.99 USD.

La colección también tendrá películas especiales con marcos de Pikachu, Sylveon y otros Pokémon, además de accesorios como una funda, un álbum y una correa temática.

Las reservas comenzaron este 25 de agosto en Amazon y están prácticamente agotadas, mientras que su lanzamiento está programado para el próximo 5 de octubre.

¿Te gustaría conseguir alguna de estas cámaras de Pokémon? ¿Cuál de los 3 diseños te parece más atractivo? Cuéntanos en los comentarios.

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