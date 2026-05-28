La polémica se encendió en el mercado y en el mundo de la electrónica luego de que se hiciera público que un dispositivo licenciado por Lenovo se pusiera a la venta con ROMS piratas.

Al tratarse, originalmente, de un producto legal, no debería incluir cientos de juegos de compañías como Nintendo, Sony, SEGA, entre otras sin autorización.

Sin embargo, parece que se trata de una falla en la cadena de venta hacia el usuario final y la empresa de cómputo inició una investigación interna para saber qué sucedió.

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El polémico dispositivo de Lenovo en China

El dispositivo de gaming Lenovo G02 sorprendió al incluir cientos de juegos piratas

Para nadie es secreto que el mercado está lleno de dispositivos portátiles de gaming que contienen emuladores y a los que se les pueden instalar juegos piratas.

Sin embargo, una cosa es que haya compañías que operan al margen de la ley, y otra que haya empresa reconocidas que presten su marca para este tipo de productos.

Recientemente, las alarmas se encendieron en Lenovo luego de que se confirmara que el dispositivo G02 se puso a la venta en AliExpress con cientos de juegos piratas de Nintendo, Sony y SEGA, en específico de sus consolas de hace décadas.

Al respecto, un reporte de RetroDodo compartió detalles sobre esta consola portátil y confirmó que cuenta con licencia oficial de Lenovo. Sin embargo, es importante señalar que solo se trata de un acuerdo de licencia para el mercado asiático, pues la compañía no lo fabrica y no está en su lista de productos originales.

Lenovo has informed us that the G02 Handheld is actually an official product of theirs... so why the hell is it illegally preloaded with hundreds of copyrighted Nintendo games? 😬https://t.co/MiGavqjySY — Retro Dodo (@retro_dodo) May 20, 2026

Lenovo niega responsabilidad y lanza investigación interna

Tras el escándalo, los responsables del sitio Tom’s Hardware contactaron a Lenovo para saber su opinión en este caso.

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Al respecto, la compañía negó la responsabilidad respecto a los juegos que se incluyen en el dispositivo G02 y anunció que realizará una investigación interna toda vez que prestó su nombre y licencia para la venta de un producto de forma legal.

Asimismo, señaló que los ROMS se encuentran en una memoria interna que, supuestamente, fue incluida por terceros para vender la consola y promocionarla.

En ese sentido, Lenovo mencionó:

"Los dispositivos distribuidos oficialmente por Lenovo o sus licenciatarios autorizados en el mercado chino no incluyen tarjetas de memoria ni juegos preinstalados. Cualquier software o contenido encontrado en dispositivos vendidos fuera de canales autorizados puede haber sido añadido por terceros sin el conocimiento o aprobación de Lenovo. Cualquier contenido instalado por el usuario —y cualquier problema que pueda surgir— es responsabilidad exclusiva del usuario del dispositivo, tal como se indica explícitamente en su manual de instrucciones“.

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