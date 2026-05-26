La historia de The Legend of Zelda tiene momentos muy importantes detrás de cámaras. Uno de los más curiosos acaba de resurgir gracias a una vieja entrevista con Eiji Aonuma publicada originalmente en 2005.

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El productor habló sobre cómo terminó trabajando en la legendaria franquicia de Nintendo. Todo comenzó con un juego poco conocido de Super Nintendo llamado Marvelous.

Aunque muchos jugadores actuales quizá nunca escucharon sobre ese proyecto, fue clave para el futuro de la saga de The Legend of Zelda. De hecho, el propio Shigeru Miyamoto quedó tan impresionado que decidió reclutar personalmente a Aonuma.

Un juego inspirado en Zelda llamó la atención de Miyamoto

De acuerdo con la entrevista recuperada por GamesRadar, Aonuma explicó que mientras desarrollaba Marvelous quería incluir varias ideas inspiradas en The Legend of Zelda.

El creativo admitió que el parecido entre ambos títulos era evidente. Incluso comentó que deseaba capturar parte de la esencia de la franquicia creada por Miyamoto.

“Se decía que Marvelous era similar a The Legend of Zelda en cuanto a gameplay y, de hecho… realmente quería incorporar algo de la esencia de Zelda en él.”

Después del lanzamiento del juego ocurrió algo inesperado. Miyamoto se acercó directamente a Aonuma y le preguntó si quería trabajar en la saga de The Legend of Zelda.

La respuesta del creativo fue simple y directa: “¡Sí!” Ese momento terminó cambiando la historia de la franquicia para siempre.

Aonuma terminó diseñando los calabozos de Ocarina of Time

Tras unirse al equipo, Aonuma comenzó a trabajar en The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lanzado originalmente en 1998 para Nintendo 64.

El productor tuvo un papel muy importante en el diseño de los calabozos. Con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la serie.

Gracias a su trabajo, la franquicia evolucionó con entregas muy queridas como The Legend of Zelda: Majora’s Mask, The Legend of Zelda: The Wind Waker y años después The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Resulta curioso pensar que todo comenzó gracias a un juego de Super Nintendo que intentaba capturar la magia de Zelda. Sin ese proyecto, la franquicia probablemente habría tomado un rumbo muy diferente.

¿Crees que Zelda habría sido igual sin Eiji Aonuma? ¿Te gustaría probar el clásico olvidado Marvelous en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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