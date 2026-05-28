Rockstar Games es una compañía top en la industria de los videojuegos y no es para menos. Son responsables de Grand Theft Auto, Red Dead Redemption y otras franquicias exitosas o que se han vuelto de culto.

Es difícil encontrar un “pero” en la historia de la empresa y sus estudios de desarrollo.

Se podría pensar si Rockstar le teme a alguien o si su competencia es interna por superar lo que han hecho a lo largo del tiempo. Aunque parezca increíble, sí hay algo que asusta a la compañía y piensan que en algún momento será inevitable que desafíen a su franquicia más importante.

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Strauss Zelnick reconoce que hay algo que asusta a Rockstar Games en términos de competencia

Desde el ascenso de GTA III en 2001, Rockstar Games se convirtió en una de las compañías más grandes de la industria.

Cada lanzamiento fue más ambicioso que el anterior y el tope, hasta ahora, se alcanzó con GTA V y Red Dead Redemption 2 en muchas áreas, no solo la comercial.

Por supuesto que esto llevó a la aparición de clones. Estudios, editores y creativos trataron de alcanzar ese nivel con propuestas similares, pero nadie alcanzó a Rockstar, incluso aquellos proyectos hechos por ex desarrolladores o productores.

Recientemente, Strauss Zelnick, director de Take-Two Interactive, habló sobre la competencia que enfrenta la compañía de GTA y si en algún momento tendrán un rival digno.

De acuerdo con el directivo, GTA no se verá amenazado por los avances tecnológicos, sino por una combinación de factores creativos.

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Muchos han intentado igualar el éxito de Rockstar, pero ninguno lo ha logrado

Posteriormente, Strauss Zelnick se refirió a quienes trataron, y tratan de emular el éxito de Rockstar Games.

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Al respecto, señaló que incluso creativos y productores que fueron parte de la compañía creen tener la fórmula para lograrlo, pero fracasaron. Esta declaración se tomó como una referencia al desastre de MindsEye, el GTA futurista de Leslie Benzies.

En ese sentido, el directivo declaró:

"Mucha gente lo ha intentado. Muchos, muchos, incluidos antiguos empleados de Rockstar. Hasta ahora, no han podido hacerlo. Por cierto, eso no significa que no puedan hacerlo en el futuro. Siempre estamos asustados. Pero no será la tecnología la que cambie las reglas del juego. Eso no será el cambio. Lo que cambiará es que aparecerá una o varias personas extraordinariamente creativas y harán algo asombroso. Nuestro objetivo es conseguir que esas personas trabajen dentro del sistema Take-Two. Si no lo hacemos, fracasamos“.

De esta forma, se confirma que Rockstar Games tiene miedo de que un equipo creativo con mucho talento haga un juego que alcance a GTA, pero la compañía trata de sumar esos talentos a sus equipos en lugar de que hagan algo por su cuenta.

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