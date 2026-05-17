La crisis de natalidad en Corea del Sur lleva años siendo uno de los problemas sociales más importantes del país. Ahora, una compañía de videojuegos acaba de llamar la atención por una estrategia que aparentemente sí está dando resultados.

Krafton, empresa conocida principalmente por PUBG reveló que durante los primeros meses de 2026 ya nacieron 46 bebés entre familias de empleados de la compañía, una cifra que prácticamente duplica los números registrados en años anteriores. Todo esto ocurrió después de que la empresa implementara un llamativo programa de apoyo para maternidad y paternidad.

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Krafton ofrece dinero, permisos y reemplazos temporales a empleados

La iniciativa comenzó en 2025 y ofrece 100 millones de wones surcoreanos por cada hijo, una cifra equivalente a aproximadamente $66,000 USD. El apoyo aplica para trabajadores que hayan tenido bebés después del 1 de enero de 2025.

Sin embargo, el dinero no es el único beneficio que ofrece la compañía. Resulta que el programa también incluye hasta 2 años de permiso parental y la promesa de contratar reemplazos temporales para cubrir puestos mientras madres y padres pasan tiempo con sus recién nacidos. La idea es reducir el impacto laboral que muchas personas enfrentan cuando deciden formar una familia.

De acuerdo con cifras compartidas por la empresa, entre enero y abril de 2026 nacieron 46 bebés dentro de familias de empleados de Krafton. Para ponerlo en perspectiva, durante todo 2025 se registraron 23 nacimientos y en 2024 únicamente hubo 21.

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La tasa de natalidad de Corea del Sur va repuntando

La industria de videojuegos rara vez presume este tipo de iniciativas

El caso de Krafton llamó particularmente la atención porque llega en un momento donde gran parte de la industria de videojuegos sigue marcada por despidos, recortes y reestructuras importantes.

Mientras compañías como Epic Games, Microsoft y otras empresas importantes han reducido personal en años recientes, Krafton está apostando por beneficios laborales poco comunes dentro del sector tecnológico. La situación también coincide con reportes recientes que indican una ligera recuperación en la tasa de natalidad de Corea del Sur, así como un aumento en el número de matrimonios registrados durante los últimos años.

Sin duda, contrastes muy interesantes en las formas en las que la industria de los videojuegos funciona entre Oriente y Occidente.

Y tú, ¿qué opinas sobre estas medidas? ¿Crees que más compañías deberían hacer cosas similares? Cuéntanos en los comentarios.

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