Las redes sociales de Rockstar Games están muy activas, pero no por la razón que todos esperan. Antes de que el estudio retrasara Grand Theft Auto VI a finales de este año, el título estaba programado para el 26 de mayo, así que iba debutar hoy.

Los jugadores que han esperado años por la nueva entrega no dejaron pasar esta fecha en el calendario, por lo que acudieron a las redes sociales del estudio para publicar bromas, quejas y todo tipo de comentarios al respecto.

Algunos fans fingieron tener GTA VI en sus manos, mientras que otros aseguraron que no podían encontrarlo en las tiendas. Por supuesto, las preguntas sobre el nuevo trailer del juego no faltaron, pues muchos creen que hoy es el día perfecto para mostrar más del esperado título.

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Jugadores recuerdan que GTA VI iba a debutar hoy

Hoy habría sido un día histórico si GTA VI no se hubiera retrasado. La comunidad lo sabe muy bien, así que decenas de jugadores tienen sentimientos encontrados, y decidieron expresarlos en las redes sociales de Rockstar Games.

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Parte de la comunidad expresó frustración y decepción, ya que aún quedan varios meses de espera para poder disfrutar la nueva entrega. Irónicamente, Rockstar aún tiene fijado el segundo trailer del juego en su cuenta de X, donde precisamente se indica que GTA VI iba a debutar hoy.

Muchos jugadores aprovecharon esto para llenar las redes sociales de bromas y memes al respecto. Algunas personas fingieron tener el juego en sus manos y llevar horas disfrutándolo. Otros le preguntaron a Rockstar dónde estaba el título, pues no podían encontrarlo en las tiendas físicas ni digitales.

“Ya lo descargué y es justo lo que esperaba. Llevó más de 20 horas disfrutándolo en mi PS5 sin problema, es sensacional”, escribió un fan en tono irónico.

"No puedo comprar el título. ¿Es debido a que mucha gente lo está comprando y los servidores no pueden con ello? ¡Espero conseguirlo en las próximas horas!“, bromeó otro fan.

Jugadores lamentaron no tener GTA VI en sus manos

Algunos fans esperan un anuncio especial para hoy, pues consideran que ya es hora de que Rockstar publique un nuevo trailer con la fecha correcta de GTA VI. "¿Por qué sigue esto fijado cuando el juego no se lanza hoy?, preguntó un usuarios de X. Abajo puedes ver algunos memes que compartió la comunidad.

Today is the day... pic.twitter.com/DnkZW5ICcP — CONE 11 (@ITz_CONE11) May 26, 2026

¿El nuevo trailer del juego llegará hoy?

La comunidad coincide en que no tiene sentido que Rockstar Games presuma un trailer con la fecha de lanzamiento equivocada. Por ello, muchos jugadores tienen esperanzas de que el próximo trailer de GTA VI se libere hoy.

Muchos consideran que la fecha es significativa y que sería genial que el estudio ofreciera, al menos, otro vistazo al mundo del juego para compensar el retraso. Sin embargo, parece que no será así.

A primera hora de la mañana, Rockstar publicó su primer posteo en X, y no está relacionado con GTA VI. Se trata de un mensaje sobre nuevo contenido para Red Dead Online, que rápidamente se llenó de comentarios para exigir novedades del esperado título.

Fans esperan un nuevo trailer para compensar el retraso, pero tal vez no llegue

Algunos jugadores ya perdieron la esperanza desde ahora y creen que el 26 de mayo pasará a la historia como una fecha decepcionante para todos los fans de GTA. Pese a ello, aún hay jugadores que creen que más tarde habrá una sorpresa sobre el título, pero es simple especulación.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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