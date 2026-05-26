La mayoría de las plataformas digitales no tienen procesos de revisión en cuanto a contenido. Hay muchos juegos basura, clones descarados y “juegos” que son plagio y que, en teoría, ni siquiera deberían estar ahí.

Nada nuevo en una era en que el gaming es una de las industrias de entretenimiento más grandes del mundo y muchos quieren una rebanada de pastel.

Sin embargo, la situación se torna crítica en las tiendas móviles, pues parece tierra sin ley. El caso más reciente es el del exitoso simulador Tomodachi Life: Living the Dream, al cual le fue tan bien que ya tiene clones descarados en la Play Store de Android.

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Así son los clones de Tomodachi Life: Living the Dream en la tienda de Android

De acuerdo con un reporte de Nintendo Life, tras el éxito de Tomodachi Life: Living the Dream no faltó quien quisiera aprovechar el momento para engañar a los jugadores menos experimentados.

Lo que pasa es que actualmente, hay 2 juegos en la Play Store que se hacen pasar por el simulador de vida que debutó en Nintendo Switch en abril pasado.

Los títulos en cuestión se llaman Tomodachi Life Living Dream y Tomodochi: Live the Dream Life.

Además del juego de palabras para parecerse al título del juego original, el arte de las portadas es similar, incluyendo los personajes y los escenarios.

Los infames clones de Tomodachi en la Play Store (Imagen - Nintendo Life)

¿Quién hizo estos juegos que copian el estilo de Tomodachi Life?

Tal como sucede en estos casos, el “creador” es de dudosa procedencia, pero eso no impide que trate de copiar otros títulos exitosos.

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Según el reporte, ambos juegos pertenecen a ZStronics y lo curioso es que entre sus lanzamientos recientes se encuentran clones de algunos juegos que salieron hace unos días.

Por ejemplo, este “creador” lanzó Batman Legacy of the Dark y Subnautica 2 Mobile. El primero busca sacar provecho del debut de LEGO Batman: Legacy of the Dark Night y el segundo colgarse de Subnautica 2, que por cierto, no tiene versión para dispositivos móviles.

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