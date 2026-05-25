Nadie lo duda: Grand Theft Auto VI será un éxito y venderá millones de copias en tiempo récord. Los jugadores tienen listas sus tarjetas y están a la espera de que se abran las preventas del título, pues no se quieren perder el juego más esperado de los últimos tiempos.

La cuenta regresiva ya inició, así que diversas firmas de analistas han publicado sus pronósticos de ventas de GTA VI. Como era de esperarse, todas son muy positivas, pero hay una en particular que anticipa ventas millonarias en tiempo récord.

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GTA VI venderá 40 millones de copias en tiempo récord, pronostican analistas

GTA V ha vendido 230 millones de copias a nivel mundial, así que los analistas tienen la certeza de que GTA VI será una auténtica bomba cuando llegue al mercado el próximo 19 de noviembre. Es fácil pronosticar que la nueva entrega se convertirá en el lanzamiento más exitoso de 2026 pero, ¿cuántas copias podría vender en sus primeros meses?

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La firma de analistas Morgan Stanley coincide en que Rockstar tiene el éxito garantizado, aunque el golpe podría ser más grande lo que espera. Matthew Cost, miembro de la firma, cree que GTA VI venderá cerca de 40 millones de copias en sus primeros meses, que coincidirán con el final del presente año fiscal.

Morgan Stanley estima que el juego alcanzará dicha cifra en sólo 4 meses, lo que implica que vendería un promedio de 10 millones de copias por mes.

De esta forma, GTA VI ya estaría muy bien consolidado para inicios de 2027 y en camino a romper todo tipo de récords para Rockstar y la industria en general.

Los pronósticos de ventas de la nueva entrega son muy positivas

“Seguimos creyendo que Take-Two Interactive se mantiene en una posición excepcionalmente buena de cara a uno de los mayores lanzamientos de entretenimiento de la historia, con un importante potencial de apalancamiento operativo si GTA VI supera nuestras previsiones actuales de unos 40 millones de unidades vendidas en el año fiscal 2027″.

¿Cuánto vendieron los anteriores GTA en su estreno?

Todos esperan que GTA VI se convierta en la entrega más exitosa de la franquicia en ventas totales y durante su lanzamiento. El pronóstico de 40 millones de copias vendidas en los primeros meses es positivo, sobre todo si tomamos en cuenta que entregas como GTA San Andreas despacharon 12 millones de copias en 6 meses, de acuerdo con TweakTown.

GTA V logró vender cerca de 29 millones en 1 mes, que es la marca que Rockstar seguramente busca superar. Por otro lado, GTA IV consiguió vender aproximadamente 8.5 millones en el mismo periodo.

GTA III hizo historia con 6 millones de copias vendidas en 12 meses y Vice City logró vender 3 millones en sus 2 primeros meses. Hay quienes creen que GTA VI logrará superar la marca inicial de la entrega actual, con lo cual probablemente sobrepasaría los pronósticos de Morgan Stanley.

La nueva entrega podría coronarse como la más exitosa de la saga en tiempo récord

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