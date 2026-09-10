DOOM Eternal y High on Life estarán disponibles gratis en PC para todos los jugadores que cumplan con un sencillo requisito. La idea de conseguir 2 de los FPS más exitosos de la década sin costo extra es atractiva por sí sola, pero lo mejor es que también será posible canjear otros 9 títulos.

Efectivamente, algunos jugadores tendrán la oportunidad de reclamar un total de 11 videojuegos durante septiembre de 2026. Si bien habrá que esperar algunos días para obtener la segunda entrega de la nueva trilogía de la franquicia de id Software y otras experiencias de la lista, actualmente ya hay 5 juegos gratuitos disponibles.

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DOOM Eternal, High on Life y otros juegos estarán disponibles gratis en PC

Los servicios de suscripción se han vuelto más caros en los últimos años, una realidad que afecta la economía de muchos usuarios en todo el mundo. Es por eso que hoy más que nunca es importante aprovechar al máximo todos los beneficios que ofrecen dichas iniciativas para sacarles el máximo provecho.

En ese sentido, sorprende saber que una cantidad considerable de personas desconocen que su membresía de Amazon Prime también da acceso sin costo extra a las ventajas de Prime Gaming, el complemento dedicado a los videojuegos. Si bien el programa dejó de existir como tal, todas sus características siguen vigentes a través de Amazon Luna.

Cada mes, el servicio de paga ofrece una colección de videojuegos gratuitos para PC a todos los suscriptores. Durante agosto, las personas que tenían una membresía activa tuvieron la oportunidad de reclamar sin costo alguno el soulslike Steelrising y otros 8 títulos.

Durante septiembre, Prime Gaming elevará la apuesta y regalará uno de los mejores FPS de la década: DOOM Eternal, la segunda entrega de la nueva trilogía de la saga de acción que comenzó en 2016. Este juego mejoró todos los aspectos de su predecesor, lo que le permitió tener una calificación de 88 en Metacritic y una nominación al GOTY en The Game Awards.

Los fanáticos que prefieren la comedia también están de suerte, pues el programa de suscripción regalará High on Life, el divertido FPS de aventura desarrollado por Squanch Games, estudio cofundado por Justin Roiland de Rick and Morty. Si bien recibió reseñas mixtas, fue del agrado de los jugadores.

Estos juegos estarán disponibles gratis para PC a finales del mes, pero los fanáticos no deben esperar tanto para empezar a disfrutar las ventajas de su membresía. Esto lo decimos porque 5 juegos ya están disponible gratis. Posiblemente el más llamativo es DOOM + DOOM II, un paquete que incluye los primeros 2 títulos de la franquicia.

DOOM Eternal y High on Life están entre los juegos que se ofrecerán gratis en Prime Gaming durante el mes

Así de fácil y rápido podrás reclamar los nuevos videojuegos gratuitos de PC

Como dijimos, es necesario cumplir con una serie de requisitos para tener la oportunidad de reclamar estos regalos. El más importante, por supuesto, es tener una suscripción activa en Amazon Prime. Afortunadamente, no es necesario mantener la suscripción, pues los juegos serán nuestros para siempre si los reclamamos durante la promoción.

Debido a que Amazon Prime es uno de los servicios más populares gracias a que también da acceso al catálogo audiovisual de Prime Video y beneficios extra como envíos gratuitos en la tienda online, es probable que ya lo tengas contratado y que puedas aprovechar todas las ventajas de Prime Gaming.

El segundo requisito es tener una cuenta activa en las principales tiendas de PC. Recordemos que el programa de paga permite conseguir un código que debe canjearse en GOG, la Epic Games Store, la aplicación de Amazon Games, la Microsoft Store u otras plataformas. Cada juego es un caso particular.

A continuación, compartimos la lista completa con los 11 juegos que estarán disponibles gratis en septiembre gracias a Prime Gaming:

War Hospital ― Ya disponible (Epic Games Store)

Just Die Already ― Ya disponible (Epic Games Store)

Drop Duchy ― Ya disponible (Epic Games Store)

DOOM + DOOM II ― Ya disponible (GOG)

Botany Manor ― Ya disponible (Epic Games Store)

DOOM Eternal ― 17 de septiembre (Microsoft Store)

Rims Racing ― 17 de septiembre (Epic Games Store)

Wall World 2 ― 17 de septiembre (App de Amazon Games)

Hue ― 24 de septiembre (Epic Games Store)

The Da Vinci Cryptex ― 24 de septiembre (Legacy Games)

High on Life ― 24 de septiembre (Epic Games Store)

Amazon Prime ofrecerá todos estos juegos gratuitos durante septiembre de 2026

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