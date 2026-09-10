Ya lo hemos dicho antes, pero lo recalcamos una vez más: el gaming se ha vuelto más caro con el paso de los años. Por suerte, aún existen alternativas en PC y consolas que nos permitan conseguir juegos a precios bajos y ahorrar mucho dinero. Y sí, también podemos aprovechar promociones para ampliar completamente gratis nuestra biblioteca digital.

En esta ocasión, hay muy buenas noticias para todos aquellos que jugamos en PC. Lo que pasa es que se ha puesto en marcha una oferta especial que nos permite conseguir 2 videojuegos sin gastar un solo centavo. Por si fuera poco, se confirmó que la próxima semana se obsequiarán otros 2 títulos.

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Astral Ascent y Luftrausers tienen 100% de descuento y están gratis en PC

Como muchos seguramente ya adivinaron, esta promoción de tiempo limitado viene de la mano de la Epic Games Store, la popular tienda de Tim Sweeney. La compañía lanzó una campaña de regalos semanales en un intento de atraer nuevos usuarios a la plataforma. Esto significa que los jugadores pueden conseguir gratis 1 o más juegos cada jueves.

En esta ocasión, hay 2 nuevos videojuegos gratuitos que ya podemos reclamar en PC. Para aprovechar esta promoción, sólo tenemos que tener una cuenta activa en la tienda, visitar la página de los títulos en cuestión, dar clic en “conseguir” y completar el proceso. Si los canjeamos durante el plazo correspondiente, podremos conservarlos para siempre.

El primer juego que está disponible gratis como parte de la más reciente tanda de obsequios semanales es Astral Ascent, un hermoso roguelike de acción hack and slash que destaca por su bella dirección de arte pixelart. En este proyecto independiente, deberemos elegir a uno de los 4 héroes, cada uno con su propio estilo de combate.

En este proyecto de Hibernian Workshop, tendremos que recorrer niveles llenos de amenazas y enfrentarnos a los 12 jefes que se encuentran al final de cada sección. Durante la campaña, podremos desbloquear decenas de nuevos hechizos y crear builds personalizados para fortalecer a nuestro personaje.

Astral Ascent tiene reseñas muy positivas en Steam, así que los fanáticos de los roguelike deberían tenerlo en la mira. Afortunadamente, los jugadores que tengan una cuenta en la Epic Games Store ya pueden conseguirlo completamente gratis, sin restricciones ni otros requisitos.

El segundo videojuego gratuito para esta semana es Luftrausers, un shooter tipo arcade en el que deberemos enfrentarnos a todo tipo de aviones en el aire. Hay más de 125 combinaciones de armas, carrocerías y sistemas de propulsión, así que la personalización es un punto clave de la experiencia.

Este juego indie creado por Vlambeer y Devolver Digital también tiene reseñas muy positivas en la plataforma de Valve, así que opinamos que los usuarios de la Epic Games Store no deben dejar pasar la oportunidad de reclamarlo sin costo alguno.

Esta promoción especial de 100% de descuento ya está activa, pero finalizará en exactamente una semana. Para ser más precisos, tanto Astral Ascent como Luftrausers estarán disponibles gratis del 10 al 17 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, ambos títulos volverán a sus precios habituales.

Astral Ascent tiene 100% de descuento y ya está disponible gratis en PC gracias a la Epic Games Store

Mindcop y Shogun Showdown estarán muy pronto

Siempre se agradece que se regalen juegos de PC, y nunca le daremos la espalda a un buen obsequio. Aun así, entendemos que Astral Ascent y Luftrausers son experiencias que apelan a gustos muy particulares. Por suerte, la siguiente tanda de obsequios será igualmente variada e incluirá títulos de géneros opuestos.

El primer obsequio de la próxima semana es Mindcop, una aventura de misterio y detectives con un gran énfasis en la resolución de acertijos. Nosotros nos pondremos en los zapatos de un agente que deberá interrogar a sospechosos para descubrir sus secretos y desentrañar las mentiras para resolver un crimen.

Por otra parte, muy pronto los usuarios de la Epic Games Store podemos reclamar gratis Shogun Showdown, un RPG por turnos que presenta elementos de estrategia y mecánicas rogueike. El objetivo es construir mazos de cartas para enfrentarnos a enemigos y completar los niveles.

Tanto Mindcop como Shogun Showdown estarán disponibles gratis del 17 al 24 de septiembre de 2026. Actualmente, se desconoce cuáles serán los títulos que ocuparán su lugar. Epic Games compartirá más información dentro de un par de semanas.

A continuación, compartimos la lista de los nuevos videojuegos gratuitos de la Epic Games Store.

Astral Ascent ― Disponible del 10 al 17 de septiembre

Luftrausers ― Disponible del 10 al 17 de septiembre

Mindcop ― Disponible del 17 al 24 de septiembre

Shogun Showdown ― Disponible del 17 al 24 de septiembre

Nuevos juegos gratuitos de la Epic Games Store

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Encontrarás más información sobre juegos gratuitos si visitas esta página.

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