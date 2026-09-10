DotEmu, reconocido estudio independiente, decidió revivir las viejas glorias de Bomberman, popular franquicia de Hudson Soft que actualmente está en manos de Konami. Si eres fan de la franquicia, debes saber que hay un juego que recupera sus divertidas mecánicas. Lo mejor de todo es que puedes conseguirlo gratis en Steam.

El título te garantiza horas de diversión con tus amigos, ya que ofrece partidas estilo Battle Royale donde ganará el último jugador en pie. A continuación, te decimos cómo añadirlo a tu colección de juegos para PC sin costo.

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Juego inspirado en Bomberman está disponible gratis en Steam

DotEmu ha publicado algunos de los juegos independientes más populares de los últimos años, así que ha ganado bastante prestigio entre los jugadores. La compañía francesa también desarrolla títulos y uno de sus proyectos más recientes se inspira directamente en Bomberman.

Se trata de Blasterbug: Last Bug Standing!, una interesante propuesta Battle Royale que debutó en Steam a finales de agosto de este año. El título tiene reseñas muy positivas en la tienda de Valve, pues los jugadores quedaron contentos con su propuesta de recuperar la diversión arcade clásica de la saga de Konami.

El título de DotEmu se enfoca en intensos combates con explosivos. Hasta 8 jugadores pueden enfrentarse en partidas locales. También es posible compartir la acción y formar equipos para participar en partidas con pantalla dividida.

Los protagonistas de Blasterbug: Last Bug Standing! te sacarán una sonrisa, pues son curiosos insectos que no dudarán en usar sus mejores armas para acabar con sus enemigos. Al igual que Bomberman, el título de DotEmu ofrece escenarios llenos de obstáculos que podremos usar a nuestro favor para ganar.

Lo mejor de todo es que Blasterbug: Last Bug Standing! está disponible gratis en Steam, así que puedes añadirlo a tu colección de juegos sin gastar un peso. Esto es posible gracias a que DotEmu decidió ofrecer su título como un free-to-play.

Para conocer su divertido concepto, basta con que visite la página de Blasterbug: Last Bug Standing! en la tienda de Valve y des clic en el botón “Jugar”. Debido a la buena racha de DotEmu, creemos que no te arrepentirás de probarlo.

Blasterbug: Last Bug Standing! está disponible sin costo en Steam

¿Qué ofrece Blasterbug: Last Bug Standing!?

Si has jugado algún título de Bomberman, entonces no te costará nada entender Blasterbug: Last Bug Standing! Deberás elegir uno de los 15 insectos con habilidades y movimientos especiales, que te ayudarán a escapar de ataques o a poner en aprietos a tus rivales.

En los combates tendrás que usar granadas y colocarlas en lugares estratégicos para dejar sin escapatoria a tus contrincantes. El objetivo es vencerlos a todos y ser el último bicho en pie. Además de obstáculos, los niveles también tendrán otros elementos interactivos que dificultarán las partidas para todos.

Blasterbug: Last Bug Standing! ofrece otros 5 modos donde deberás competir o colaborar con el resto de los jugadores para triunfar. El título es ideal para pasar un muy buen rato, pues sus partidas son rápidas y bastante caóticas.

El título recupera la esencia arcade de los juegos clásicos

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