El concepto de Backrooms nació como una leyenda urbana de Internet, y este año tomó por sorpresa al mundo con su primera incursión en la industria cinematográfica. La película de terror analógico fue un enorme éxito comercial, y es lógico pensar en que sus responsables ya barajan la posibilidad de hacer una secuela.

En ese sentido, un nuevo reporte señala que Backrooms 2, la supuesta segunda entrega de la franquicia de horror de A24, ya estaría en desarrollo. Los detalles son escasos, pero se espera que la persona más importante del proyecto esté una vez más involucrada en la producción del nuevo filme.

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Kane Parsons, de 21 años, dirigiría Backrooms 2 tras el éxito histórico del primer filme

El largometraje de terror protagonizado por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Lukita Maxwell es, sin duda, una de las grandes sorpresas de 2026, pues recaudó millones de dólares con un presupuesto bastante modesto y recibió comentarios muy positivos por parte de la crítica especializada y los fanáticos.

La buena recepción de la entrega original parece que motivó a sus responsables a realizar una secuela lo más pronto posible. Esto, al menos, según un nuevo informe de Dread Central. El medio cita fuentes cercanas a la producción, y señala que la segunda entrega ya está en desarrollo.

De acuerdo con la información, el director Kane Parsons, quien lideró la entrega original, regresará para la segunda parte y se hará cargo una vez más de la dirección. Este sería su segunda película para cines después de ganar notoriedad gracias a sus videos de YouTube, incluido el cortometraje de The Backrooms.

Es importante hacer hincapié en que ni Kane Parsons ni A24 se han pronunciado sobre este rumor, así que se trata de un reporte sin confirmar. Dicho esto, pensar en una secuela está lejos de ser una locura, sobre todo al recordar el éxito de la película de 2026 y declaraciones previas de sus responsables.

Durante una entrevista para Variety, el director afirmó que Backrooms “siempre se planeó como una serie que trascendiera los límites” de la primera película. Además, el joven, quien actualmente sólo tiene 21 años, afirmó en aquel entonces que firmó un contrato con la productora y que aún termina con la franquicia.

Y sí, Kane Parsons confirmó en dicha conversación que actualmente trabaja en diversos proyectos de los que está ansioso por hablar, pero confesó que aún no era el momento para hacerlo.

Kane Parsons regresaría como el director de Backrooms 2

Backrooms fue uno de los grandes éxitos de 2026, y una secuela estaría en camino

Kane Parsons tenía 16 años cuando estrenó The Backrooms, un cortometraje que reunió los elementos más emblemáticos del famoso creepypasta de Internet.

El video, que en este momento supera las 90 millones de reproducciones en YouTube, llegó hasta el productor ejecutivo Chris White, quien posteriormente presentó el proyecto a James Wan y Michael Clear. Este intercambio finalmente culminó con la adquisición de los derechos cinematográficos por parte de A24.

Backrooms debutó en 2026, y tuvo un presupuesto de aproximadamente $10 millones de dólares. Tras su lanzamiento, el filme recibió calificaciones muy positivas y terminó su recorrido en la mayoría de los países con una recaudación total de casi $400 millones de dólares. Apenas acaba de estrenarse en Japón, e incluso Hideo Kojima elogió el filme.

Poco después del lanzamiento original, se informó que Kane Parsons ya trabajaba en una nueva película original con Osgood Perkins, quien se desempeñó como productor y mentor. Se desconoce si dicho proyecto se canceló, pero el reporte señala que ahora Backrooms 2 sería la próxima película que dirigirá el creativo estadounidense.

Se desconoce si Renate Reinsve y Chiwetel Ejiofor regresarán en Backrooms 2

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